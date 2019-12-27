人身攻击与性别歧视 台湾大选浮现的仇女政治文化

法新社评价作为亚洲最进步的民主之一，台湾大选的政治文化却依旧存在令人乍舌的歧视女性的现象。

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法新社12月27日台北消息，虽然议会当中女性占比压倒亚洲众多邻居（2016年台湾议会选出38%的女性，而根据2019年议会间联盟的数据，菲律宾议会女性占29%，韩国17%，日本仅10%），但台湾大选当中对女性的歧视和仇女现象却很广泛地存在着，指出多个月以来针对女性候选人的人身攻击和尤其是与外表相关的性别歧视评论，比针对男性候选人要多得多，从63岁的总统蔡英文说起，长期以来她遭受着“没有丈夫，没有孩子”的指指点点。私人生活，而非政见，成为台湾政治文化当中对候选人作评的常见方式。

国民党方面主席吴敦义在当地时间12月17日使用“衰尾查某”（带衰的女人）来形容蔡英文，认为她给人民带来衰运；总统候选人韩国瑜则在11月12日引用水浒传当中“武大郎与潘金莲盖同一条被子”指“蔡赖配”；副总统候选人张善政又评论认为一个没有生育过的女人无法理解家长，种种性别指向明显的攻击下蔡英文在脸书上谴责，罗列了国民党多位人士对其进行的“成熟的女人像一碗汤，煮熟的时候赶快喝，再不喝掉会焦掉”，“肥滋滋的母猪”，“女人拉票可以拉到客厅，房间”等评论，表示“不认为这样的政治文化应该被接受，无法接受用这样的语言针对女性做出人身攻击...台湾不能够继续容忍这样的负面选举文化”。

涉事方的道歉不能平息台湾选举文化中的阴影。吴敦义已经表示他尊重女性，对蔡英文的批评是针对她的执政而非针对她人身，但作为台湾第一位女总统，亚洲罕见的非政治世代家族出身女性领导人，蔡英文身上已经长期集中性别歧视与人身攻击，2012年参选时已被党内大佬评论：穿裙子的当不得领导人。但她并非个例。总统府秘书长陈菊也多次因其外貌而受到言语攻击。

法新社评价称，虽然台湾在亚洲领先，首个批准同性婚姻，但性别歧视依旧严重而广泛，竞选期间十分明显。捍卫女权的“觉醒”基金会表示，“台湾虽然在性别平等方面做了努力，但保守势力依旧强大”，“针对女性的歧视言论再现，令人反胃”。