唯一核电站附近地震 伊朗称暂无重大损失

伊朗西南部地区当地时间星期五发生地震，距离伊朗境内目前唯一的核电站--布什尔核电站仅有不到50公里。伊朗检测机构表示，暂时没有重大损失的报告。

广告 继续浏览后续

伊朗地震局表示本次地震震源10公里，震级4.9级；美国地理局则表示检测到震源为38公里，震级为5.1级。伊朗官方消息称，当地时间12月27日早5点23分卡拉梅市周边出现震感，地区危机处理中心主任表示，“按照红十字会和地区政府的初步报告，连通城市之间的公路由于地震引起的滑坡而被截断，房屋墙体开裂但并未倒塌，也没有其他重大损失”。

本次地震紧邻的布什尔核电站目前发电量1000兆瓦，由俄罗斯建造，多年耽搁之后，在2013年9月交付使用。2016年，俄罗斯与伊朗企业开始在布什尔核电站附近建造另外两座1000兆瓦的核电站，工期10年。

伊朗的众多海湾邻国已经多次表示了对布什尔核电站和其余两座核电站的安全隐患担忧，认为此处常受到大型地震攻击，有核泄露的风险。根据伊朗政府的计划，需要建造20个核电站，来满足对能源来源多样化的需求，减少伊朗对化石能源的内需。但其核电站计划与美国纠纷不断，虽然伊朗始终否认，但美国怀疑伊朗在和平发展核电站的借口之下，寻求拥有原子弹。