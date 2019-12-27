政府让步部分工种暂停罢工 法国退休金改革面临切割

部分工种得到政府让步暂停罢工，马克龙将在新年电视讲话中澄清意图，外界期待与人民和解。

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法国总统马克龙将按照传统在12月31日在电视讲话中对今年进行回顾，对明年进行展望。今年的总统致法国人电视演讲格外特殊，年末前往非洲进行访问的马克龙被指责用拖延逃避战术故意冷处理国内罢工浪潮和反对派诉求，今年的他的电视岁末致辞受到万众期待。

法国国民议会共和党领袖达米安-阿巴德在12月27日表示，马克龙需要在电视讲话中向法国民众“澄清退休改革草案中有什么，没有什么”，并且“尤其是要在社会与地方分裂空前严重的情况下，和法国人民进行和解”。阿巴德认为，马克龙截至目前“虚虚实实，令人糊涂”，应该“尤其澄清，他是否要继续坚持设置多劳多得，少劳少得的退休参考年龄”。目前共和党支持延长退休年龄，认为这将是“唯一保证法国人退休金的做法”，但认为需要考虑到特殊工种的工作强度与对身体的加速损害。阿巴德还表示，“政府已经开始在退休参考年龄，特殊工种，特定类别的统一退休金计算等领域出现退让，最终结果只能是切割改革计划，不断让步，最终退休改革将只涉及部分领域”。

目前得到政府部分让步的特殊工种包括警察，军人，教职工，公路驾驶员，飞行员，空乘人员，海关人员，消防员，监狱监控人员等。这些公营私营领域的雇员在谈判中获取了对其工作强度与风险的认可，政府已经保证在未来的退休制度当中，按照特殊方式计算他们的退休金。具体而言，空乘人员保住了他们的补充退休金自治账户，此外只有1987年之后出生的空乘人员才会受到新退休制度的影响。目前商业飞行人员的退休年龄是55岁，1987年之后出生者将逐渐过渡到60岁退休。飞行员工会也在保住了其补充退休金自治账户之外，争取到了60岁可以拿满额退休金的权利。警察工会的消息称总统总理也已经安抚表示，保护人民安全的这一工种可继续享受提前退休的权利。法国国营铁路公司和巴黎大众运输公司争取到了比其他雇员推迟加入新退休制度的权利，只有1980年之后出生的地勤人员和1985年之后出生的随车机动人员将会受到新退休制度的影响，而且在计算退休金的时候，将按照现行计算方式，以退休前六个月的平均工资为计算基础，同时平滑延长退休年龄。教职工群体方面，政府已经保证他们未来的退休金将参考公务员，并从2021年起，对退休金进行真实水平校对。20%到30%的护士与护工也可以在62岁，甚至60岁退休，但政府拒绝妥协到57岁。

部分诉求得到保障，4家飞行员工会已经暂停呼吁继续罢工，飞行员最大工会预计也将暂停罢工。