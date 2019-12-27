法国将开始公共场合试行人脸识别

法国政府官员宣布“为期6个月到1年的人脸识别技术试验”将在公共场合开始进行，过程将由公民社会和研究者共同监督。

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12月24日，法国负责数码事务的国务秘书塞德里克-欧通过巴黎人报宣布了这一人脸识别技术试行计划，并希望“针对人脸识别的争论能够平息”。

现行“数据保护通用章程”禁止在受影响人士同意之前对其运用人脸识别技术，只有同意参与的人才会被识别。根据上述试行计划，公共场合的人脸识别工作将在实时进行，政府认为手段安全，但没有公布具体实施日期。

近期美国政府下属国家科技标准机构NIST发布分析报告，指出人脸识别技术对亚洲人和黑人的识别犯错次数比白人高100倍。

塞德里克-欧承认，公共场合使用人脸识别技术对公众自由造成一定风险，但这“同样也是机会，好处”。他希望2021年中段可以出炉落实人脸识别运用的细节。上周，80家机构联合呼吁禁止政府正在酝酿的尤其在机场和火车站等地要安装的安全保障类人脸识别技术。而法国国家信息与自由委员会与一些议员们则希望在落实任何措施之前，首先设立不可逾越的红线。