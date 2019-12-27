英欧新关系2020年底前确认？欧盟觉得没戏

欧委会主席冯德莱恩在12月27日对英国按期在脱离欧盟后与欧盟确立新关系的可行性做了评论，认为机会渺茫。

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冯德莱恩在接受法国经济类报刊回声报采访时表示，留给欧盟和英国的时间非常少，目前紧急工作内容是和英国一道确认明年1月31日英国脱欧之后，双方将是一种怎样的关系。冯德莱恩解释称，“这不仅仅涉及包含750个条例的自贸协定，因此英国和欧盟都在思考是否有充裕的时间考虑所有的问题，因此也许2020年的中段是一个做出阶段性总结的时机，如果需要的话，还要延长过渡期”。冯德莱恩认为，如果想从单一市场的繁荣当中获利，不受关税限制，双方就要在价值观上达成一致，如若不然，势必将产生新壁垒。对她而言，“虽然高度希望与邻国保持良好关系，但平等的原则是首要的”。

英国首相约翰逊12月12日赢取了英国立法选举，腾出手来应对欧盟，拒绝将双方关系确定文书的谈判拖延到2020年之后，这意味着英国与欧盟谈判时间从明年2月谈判开始，仅有11个月。本周早些时候，欧盟的脱欧谈判大臣巴尼尔承认，如果按照约翰逊的要求，在2020年年底之前批准分家之后的双方关系相关文书，将会是一个巨大的挑战，但欧盟方面将尽其所能，哪怕全部完成，是不可能的。