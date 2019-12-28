乌克兰首次从美国北约直接获购武器

12月28日法新社消息，星期四乌克兰国防部宣布与美国签署了更多武器装备购买协议，其中包括反坦克导弹系统，射后不理可携带式反坦克导弹等，本次采购属于政府间直接采购，在乌克兰独立后是第一次。

广告 继续浏览后续

乌克兰国防部长扎戈洛德纽克在一场记者会上表示，最近4个月以来，乌克兰首次采购美国生产的“标枪”反坦克导弹系统，“对乌克兰而言是里程碑式的事件”。同样乌克兰也是第一次从北约支持与采购局进行武器购买。扎戈洛德纽克表示，“乌克兰从2015年以来一直与北约共同努力，希望创立一个法律性质框架，但由于存在许多法律障碍，从没真正进行过任何采购。这一次乌克兰成功通过北约支持与采购局完成了武器订购”。扎戈洛德纽克认为，乌克兰目前不寻求“通过北约支持与采购局进行大宗武器购买，但认为当乌克兰有立即从外国采购的需求时，应该有这个机会，而目前乌克兰国防部在这一领域是没有经验的”。

乌克兰副部长佩特年科表示，今年年内乌克兰已开始实行的合作订单共有3个，其中两个订单是与美国政府在外国军售框架之下签署的，第三个是与北约支持与采购局签署，佩特年科认为，这将有助于乌克兰使用所有可使用的国内国际武器资源，乌克兰将继续为军队配备电子武器与智能基站而努力。

乌克兰驻美国使馆发文称，以往的管理条例禁止乌克兰国防部直接从国外购买武器，本次是乌克兰第一次进行政府间的直接武器购买，是一大进步。在美国总统特朗普通乌门丑闻爆发之后，美国因内政问题而施压乌克兰政府的做法令外界哗然。这一次向乌克兰直接售卖武器，被认为是白宫希望缓解与乌克兰关系的举措。