俄部署新型超音速导弹可携核武器 普京宣布世界无敌

俄罗斯在12月27日宣布，已经部署新型超音速导弹，总统普京表示这批超音速导弹将有能力攻破当今所有防御系统。俄罗斯国防部目前没有透露这批超音速导弹具体的部署地点，但被广泛认为位于乌拉尔山一带。

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俄罗斯这批导弹名字取为“先锋”，也可译为“超前”，可携带核弹，可通过洲际弹道导弹发射超音速飞行器，以音速的27倍达到海拔40到100公里之间。发射之后导弹将追逐目标，回落的轨迹比普通洲际弹道导弹要更低更平，这将使其更加不易被探测到。

普京在本周二就已经宣布，这批导弹可以摧毁所有“当今，和未来的反导系统”。他强调，“近代史到如今进入了从未有过的阶段…目前没有其他国家拥有超音速武器，更不要提拥有洲际射程的超音速武器”。普京称，“先锋”超音速滑翔车已经被部署到战略导弹部队，系统训练营也已开启，2020年将在战略导弹军队正式服役，这是2020年俄罗斯军务的重点之一。

美国国防部在一份声明当中宣布，不会对俄罗斯新型超音速导弹的系统能力置评。但根据美国国会研究机构的一份报告，美国自从2000年以来就开始研发超音速武器。