索马里汽车炸弹恐袭至少90人死亡

索马里首都摩加迪休星期六爆发汽车炸弹恐怖袭击，路透社引述现场国际组织统计称死亡人数不止90人。

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这是索马里近几年以来最惨重的恐怖袭击，目前仍然没有任何一家恐怖组织对这一袭击进行认领。救援队表示至少61人死亡，另外一家不愿公开名称的国际机构对路透社表示死亡人数已超过90人，数十人受伤。一名索马里议员也在推特上称死亡人数超过90人，其中17人是警察。索马里外交部称，已知死者当中有两人是土耳其公民，很多死者都是学生。

汽车炸弹爆炸地点位于摩加迪休市人员集中区域，索马里警方表示袭击是“灾难性的”。

虽然没有组织宣称对这起袭击负责，但与基地组织有关的Al Chabaab组织寻求推翻索马里政府，建立伊斯兰国，此前曾制造多起与今次类似的爆炸袭击。索马里1991年以来陷入长期动乱，Al Chabaab是为首的众多反政府武装之一，2010年该组织宣称效忠基地组织，并在2012年正式加入，成员在5千到9千人之间，少部分成员近期变节加入伊斯兰国恐怖组织。虽然在前任首领被美军击毙后Al Chabaab一度被地区国家联合逐出索马里首都，其成员逐渐放弃堡垒，但依旧占据大片农村地带，用自杀袭击和游击战，继续作为索马里安全最大隐患而存在着。