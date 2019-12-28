索马里首都摩加迪沙周六发生的汽车炸弹袭击造成的死亡人数增至79人，另有超过100人受伤。暂时未没有个人或组织承认责任。索马里总统谴责炸弹袭击凶手是恐怖分子及国家敌人。

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这是索马里首都两年来发生的死伤最严重的袭击事件。死者中至少有16名附近私立大学的学生。爆炸发生在当地周末上午，摩加迪沙一个繁忙的交通交汇处。一辆汽车爆炸，附近有大批学生及上班族。多架汽车起火，烧到只剩下支架，车身留有血迹。有目击者说事发后地面有大量尸体，部分被烧至难以辨认。据警察总长向媒体表示，目前伤亡情况暂时评估为79人丧生，警方难以估算确切的伤亡数据。

什么了总统穆罕默德强烈谴责凶手针对平民发动袭击，并以儿童及他们的父母作为目标。他形容袭击者是国际恐怖分子及国家的敌人，指责他们从来没有做过有益国家的事情，只是杀人及破坏。穆罕默德并不是，这是“悲伤的一天”，他与遇难者家属一样感到悲痛。

外界怀疑与基地组织有联系的恐怖组织“索马里青年党”发动此次袭击。“索马里青年党”在当地发动叛乱超过10年，虽然在2011年被赶出摩加迪沙，但仍然控制国内部分地区。