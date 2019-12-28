罢工缓解 法国政府提醒民众法铁本周末有30万张余票可买

法国政府表示罢工导致的交通瘫痪情况有所好转，周末空余30万张票，有需求的民众可前往了解。

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法国能源转型部长伊丽莎白-伯恩12月28日星期六表示，当天的法国国营铁路运转情况有所好转，与前一日相比火车车次增加20%，周末仍然有大约30万张火车票可以购买。27日法新社数据显示法铁罢工率跌至12月5日以来新低（8.5%）。

伯恩周六在巴黎东火车站附近与负责交通的国务秘书杰巴里会面时表示，本周末法铁路载客能力为80万，目前有50万人确认了行程，因此不少座位会空置出来，周末如果有出行需求的民众可以对此进行了解。由于前一天法铁发布预告称铁路客运将受到严重干扰，实际乘车人数有时只有半车，乘客们面对半空的车厢感到很惊讶。杰巴里表示，政府和工会代表自从10月1日以来进行着“诚实的谈判”，但他谴责“法国总工会进行系统性的反对”，同时表扬法国工人民主联盟工会，和法国自治联盟工会两家工会“呈现了更加具有建设性的工会组织方式”。

法铁官方表示，公司自1947年成立以来，72年当中，年年罢工都不缺席。今年罢工并未因圣诞节和元旦的客流高峰需求而停歇，法国自治联盟工会虽然呼吁成员暂时“休战”但是并未得到多少响应。该工会是法铁第二大工会，也是巴黎大众运输公司第一大工会，一名负责人表示，“两家公司希望捍卫的特殊制度已经得到了保证，现在问题是如何把保障覆盖到全部员工...如果1月初的谈判不佳，将要动员更大规模的罢工”。