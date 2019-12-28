退休改革：法国政府向舞蹈演员让步

巴黎歌剧院的芭蕾舞演员以天鹅群舞的方式抗议退休改革。

圣诞节前夕，法国巴黎歌剧院的芭蕾舞演员以天鹅群舞的方式抗议政府取消她们特殊养老金的计划。对舞蹈演员们的抗议，政府作出让步。法新社报道，法国政府周六向舞蹈演员们建议，新的退休金改革仅适用于2022年以后招收的舞蹈演员。

广告 继续浏览后续

法国文化部长里耶斯特及负责退休事务的国务秘书比尔塔泽维斯基日前致信给巴黎歌剧院院长里斯内表示，即将执行的新的退休金改革条款仅针对2022年以后招募的舞蹈演员，而对在此之前进入巴黎歌剧院的舞蹈演员则将继续执行改革之前的退休规定。

巴黎歌剧院的舞蹈演员们有一项可以追溯到17世纪的定制养老金计划，其中就包括可以在一项可以在42岁时领取全额养老金退休的权利，这比普通工人要早20年。

不过，政府的上述建议遭到一些舞蹈演员的反对。他们表示，舞蹈事业代代相传，这个职业的特殊性也一直延续。我们不能让下一代舞蹈演员成为“牺牲品”。

另外，法国工会周六在首都巴黎再次发起示威游行，抗议法国政府改革退休制度。示威期间一度爆发警民冲突，警方动用催泪瓦斯驱散示威者。

周六的示威有数百黄背心人士加入。游行期间部分蒙面示威者放火烧建筑物料，设路障及破坏巴士站。防暴警察施放催泪气驱散示威者。

反退休改革的罢工继续使全国的运输大受影响。发动罢工的工会拒绝政府要求，不肯在圣诞假期间暂停罢工。总理菲利普计划在圣诞假期后继续与工会会谈。