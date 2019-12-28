NASA披露火星2020探测车任务细节

美国国家航空航天局12月28日宣布，火星2020探测车的任务不仅是寻找往日可能存在过的生命踪迹，还是一次人类火星先驱行动。

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航空航天局的科学家们在这场报告会上宣布，上个星期火星2020探测车在洛杉矶附近的实验场地进行了初试，预计2020年7月从佛罗里达州启程离开地球，2021年2月着陆在火星表面。火星2020任务负责人表示，“这一探测车构建时，是为了寻找生命的痕迹，因此将会携带很多工具，帮助科学家理解火星表面地理与化学的构成，同时采集样本，希望能带回地球”。

在火星2020探测车当中，配备着至少23个彩色高清摄像头，两只可以探测声音的“耳朵”，以及化学分析雷射光等。火星2020探测车车体长3米，宽2.7米，配备6个车轮，可以行走在岩石表面，但速度不会快，因为按照火星转速，每天将最多只行驶200米。火星2020探测车上还装有一个迷你核反应器，来为自身提供能源，一只长度2.2米的机械臂将帮助采集样本，之后密封在试管当中，等待下一次火星任务时，将其带回。航空航天局表示，希望下一次任务在2026年执行，取回这一次火星2020探测车取得的样本，接下来进行为期10年的研究。