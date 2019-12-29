亲绿「喜乐岛联盟」质疑强推反渗透法草案是蔡英文的造势表演

台湾总统蔡英文要求民进党立法院党团必须在12月31日完成「反渗透法」三读，台湾社会质疑的声浪日渐扩大。除了国亲等在野党反对外，现在连深绿的「喜乐岛联盟」都提出质疑，呼吁执政党不要因选举而拿法制和国家安全当成造势表演，更不该把所有提出建议的人，都打成「中共同路人」，这是理盲的行为。

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「喜乐岛联盟」发言人张君瑜表示，以「正名制宪」为终极目标的喜乐岛联盟，絶对支持制定防堵外国势力渗透的法律，但民进党现在配合「下架吴斯怀」活动，试图尽速通过的反渗透法，却是仓促、空洞不完备、有违宪疑虑的版本。

他指出，草案中对「不法」和「境外」的定义有很大的争议空间。根据中华民国宪法，中华民国的领土范围包括中国全境，台、澎、金、马是中国的自由地区，反渗透法草案开宗明义的「为防范境外敌对势力之渗透干预」就已经构成宪法争议，来自中共的干预，到底算境内还是境外？是不法干预？还是人民的政治活动？

此外，由法政学者及社运人士组成的社群平台「台湾守护民主平台」也发出声明，质疑民进党团提出的「反渗透法」草案不符立法的最基本要求，就是「目的正当」与「手段合理」，也欠缺法律的明确性，如果短期无法解决所有争议，应交由新一届国会来审查。

「台湾守护民主平台」强调，如何在面对中国对台威胁的同时，仍保有对民主法治的信仰，是一个艰难、却无可回避的课题。他们除呼吁民进党团尽速搜集各方意见，与各党派协商修改方案，并认为涉及两岸关系的高敏感法案的立法，应建立更广泛的全民共识与信赖基础，避免单一政党强势主导。

在27日举行的最后一场政见会中，「反渗透法」草案也受到在野党强烈炮轰。亲民党总统候选人宋楚瑜举例说明反渗透法之荒唐，他说，之前他代表蔡英文出席APEC，不但与「渗透源头」─大陆国家主席习近平接触，回台后还把相关情况向蔡英文报告，游说蔡英文。宋楚瑜说，如果他「自首」，算不算「反渗透法」将来要处置的对象？另外，如果他参与APEC行为违法，蔡英文也可能因为「教唆犯罪」而被牵连。

韩国瑜则质疑，民进党在投票前十四天要强行通过反渗透法，是在推销亡国感、用危机意识催。他批评，未来妈祖、保生大帝等「宗教交流」都有可能被罗织入罪，这让台湾人情何以堪？民进党藉由政治肃杀制造亡国感获得选票，全国人民一定唾弃。