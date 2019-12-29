美军空袭伊拉克及叙利亚境内真主党旅据点

美国军方周日宣称，美军向一个在伊拉克及叙利亚境内亲伊朗真主党的运动组织“真主党旅”发起军事打击。周五，一名美国防卫装备承办商在伊拉克北部城市基尔库克一个军事设施内遇袭身亡。美国指责袭击是该组织所为。

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美国国防部发言人周日在一份公告中表示，美军的行动“削弱了该组织日后对美国人及美国盟友伊拉克政府发动袭击的能力”。据美国国防部表示，美军此次军事行动打击了伊朗支持的什叶派穆斯林民兵组织“真主党旅”的5个据点，其中3个在伊拉克，2个叙利亚，包括武器库、指挥部及与控制中心。

伊拉克石油重镇基尔库克附近一处军事基地27日遭遇火箭弹攻击，导致一名美国民间承包商丧生，还有4名美军及2名伊拉克安全部队成员受伤，美方指控这起攻击是“真主党旅”所为。美国国防部发言人并谴责亲伊朗武装周五向伊拉克基尔库克军事基地发射超过30枚火箭弹。

一位没有透露姓名的美国政府官员透露，这些空袭行动是由F-15战机执行的。

伊拉克军方声明则指出，伊拉克境内周日3场空袭，造成15人丧生。