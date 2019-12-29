美国警告朝鲜如果试射导弹将采取反制行动

美国白宫周日表示，如果朝鲜兑现其“圣诞礼物”威胁，美国已准备好“除外交以外的”应对行动。

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法新社消息，朝鲜本月初警告可能送给美国“圣诞礼物”，并威胁“送何礼物完全取决于美国的抉择”。有专家预测，朝鲜有可能发射远程导弹。在圣诞节平静度过，朝鲜没有任何行动后，据《华尔街日报》报道，美国国防部认为，朝鲜可能在1月8日（朝鲜领袖金正恩生日）或2月16日（已故朝鲜领袖金正日诞辰）前后采取行动的可能性更大。不过美国国防部也表示，这一预测“存在一定程度的不确定性”。

一位了解韩国政府动向的消息人士表示，朝鲜将等待美国的谈判态度会有什么变化；若看不到变化，则可能试射远程导弹或用潜水艇发射导弹。

美国白宫国家安全顾问奥博里安（O'Brien)周日在接受ABC电视台采访时，就朝鲜可能进行的挑衅行为表示，“在我们的工具箱里有很多工具，我们能够对朝鲜施加其他的压力。”他并表示，美国将密切关注事态的发展。