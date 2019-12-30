传可望与美国达成停火协定 塔利班否认

阿富汗战火绵延至今超过18年，国际间近日有媒体报导交战各方可能签署停火协定。塔利班12月30日否认相关传闻。

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塔利班发布声明指出：“过去几天，部分媒体释出关于停火的不实报导…事实上，阿富汗伊斯兰大公国（Islamic Emirate of Afghanistan，即塔利班）没有任何停火计划。”

塔利班目前正和美国进行和谈，美方希望减少在阿富汗的军事部署，条件为塔利班须确保改善阿富汗国内安全情况。不过，和谈进行的同时，塔利班仍持续对美军及其盟友发动攻击。

塔利班也拒绝与总统加尼（Ashraf Ghani）领导的阿富汗政府进行协商，因为他们视甘尼为美国的走狗。这个情况让许多人忧心，就算塔利班与美国谈妥协定，针对阿富汗政府军的攻击仍会持续。

阿富汗9月举行总统大选，却因为技术问题及屡传选举舞弊情事，独立选举委员会（IEC）直至本月22日才公布初步计票结果。

根据已知计票结果，加尼赢得过半票数，可望顺利连任，但其他候选人对选举结果不服，为阿富汗国内政局投下诸多变数。