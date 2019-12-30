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美国/阿富汗

传可望与美国达成停火协定 塔利班否认

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阿富汗总统加尼在喀布尔会晤美国政府阿富汗和解事务特别代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad） 2019年9月2日
阿富汗总统加尼在喀布尔会晤美国政府阿富汗和解事务特别代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad） 2019年9月2日 Afghan Presidential Palace/Handout via REUTERS
作者： 法广

阿富汗战火绵延至今超过18年，国际间近日有媒体报导交战各方可能签署停火协定。塔利班12月30日否认相关传闻。

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塔利班发布声明指出：“过去几天，部分媒体释出关于停火的不实报导…事实上，阿富汗伊斯兰大公国（Islamic Emirate of Afghanistan，即塔利班）没有任何停火计划。”

塔利班目前正和美国进行和谈，美方希望减少在阿富汗的军事部署，条件为塔利班须确保改善阿富汗国内安全情况。不过，和谈进行的同时，塔利班仍持续对美军及其盟友发动攻击。

塔利班也拒绝与总统加尼（Ashraf Ghani）领导的阿富汗政府进行协商，因为他们视甘尼为美国的走狗。这个情况让许多人忧心，就算塔利班与美国谈妥协定，针对阿富汗政府军的攻击仍会持续。

阿富汗9月举行总统大选，却因为技术问题及屡传选举舞弊情事，独立选举委员会（IEC）直至本月22日才公布初步计票结果。

根据已知计票结果，加尼赢得过半票数，可望顺利连任，但其他候选人对选举结果不服，为阿富汗国内政局投下诸多变数。

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