台总统大选封关前最后民调 多结果显示蔡英文仍处领先

2020年台湾总统大选进入倒数阶段，民调将在元旦凌晨0时正式封关，赶在封关前，多家民调机构和媒体纷纷公布最新民调结果，综合各结果显示，民进党候选人、蔡英文总统支持率仍处领先地位。

广告 继续浏览后续

《ETtoday新闻云》在周一公布显示，“蔡赖配”获得48.2%支持率，“国政配”获得27.9%支持率，“宋余配”支持率仅6.6%，蓝绿韩蔡差距20.3个百分点。与前次《ETtoday新闻云》8日所做民调结果相较，蔡支持率从46.6％增至48.2％，增加1.6个百分点，韩支持率也从24.5％增至27.9%，增加3.4个百分点。韩、蔡支持率差距从22.1减少为20.3个百分点。值得注意的是，此份民调也将韩国瑜“盖票效应”纳入评估，经修正校准后，两人的差距推估为11％－16％。据悉，此次民调由《ETtoday新闻云》民调中心负责问卷设计、调查执行、统计分析调查期间为2019年12月24日至27日，调查方法是以手机短信进行，以台闽地区年满20岁以上民众为调查范围及对象，回收有效样本数2714份，抽样误差在95％信心水准下，为正负1.88％。

与此同时，距离台湾大选投票倒数12天，台湾民意基金会也在当天公布了封关前最后民调，若明日投票，蔡韩宋会投给谁？结果显示，52.5%的受访民众表示会投给“蔡赖配”配、21.9%投给“国政配”、9.5%投给“宋余配”，10.8%受访民众则表示尚未决定。对此，台湾民意基金会董事长游盈隆介绍称，若将这次民调与十一月相比，“蔡赖配”支持度下降2.7个百分点，“国政配”下降4.4个百分 点，“宋余配”上升1.9个百分点，未决定者增加6.5个百分点。他分析指，蔡赖与国政配支持度双双下滑，并不符合“韩氏效应”的预期。游盈隆称，未决定者显着增加，则很可能是来自韩支持者的策略性转移，但总数应不超过5个百分点，也就是说，韩氏效应不足以左右选民最终投票的大势走向。

此外，台湾基进也于当天发表封关民调，总统候选人方面的支持率分别为：蔡英文43.1%、韩国瑜15.8%、宋楚瑜8.2%。据了解，台湾基进还调查了受访民众收看总统选举电视辩论会状况，52.1%受访民众表示有收看，但仅有3.5%在观看辩论后想要改变支持对象；投票意愿方面，有高达80.2%的受访民众表示会去投票，9.7%不会投票，9.6%则未决定。针对即将到来的选举日期，派出候选人参加此次大选的三大党派也指出会全力以赴，在投票日前在全台境内全力催票。据中央社报道，韩国瑜将在明年1月4日大台南造势、1月9日大台北造势、1月10日大高雄造势贯串全台，盼借由造势催票、保温，自评可望小赢。

报道指，自韩国瑜祭出“民调盖牌”奇招之后，让选情扑朔迷离；韩国瑜日前喊出选战差距在3至5%间，韩阵营人士称，这个数字是有所本，也跟日本前驻台代表沼田干夫预估的相近，此次选情胶着，输赢就在30至50万票之间。民进党方面，蔡阵营将启动“勇敢自信、护台同行-2020英德胜利”造势活动，计划从蔡英文故乡屏东县出发，竞选团队还会在2020年第一个上班日1月2日启动全台大型造势活动，将在各县市举办20场晚会，号召所有支持者一起站出来。主要造势场的规划上，蔡英文团队预计在1月10日台北凯道举办最大场的选前之夜活动，全力冲向选胜。

亲民党方面，宋楚瑜第5度参与总统大选，定位为“终局之战”，该党除了规划北、高两场造势，总统候选人宋楚瑜将与副手搭档余湘进行车队扫街拜票。亲民党发言人张硕文说，许多民众反韩，但也不愿意投给总统蔡英文，宋楚瑜最后冲刺，将极力争取选民支持。张硕文介绍称，选战倒数10天，亲民党规划车队扫街跟定点活动，宋楚瑜跟副手余湘将分头进行，一人若车队扫街，另外一人就会定点拜票，扫街将从屏东出发。他还指，元旦当天亲民党规画自办升旗典礼，宋楚瑜将从竞总与支持者徒步前往国父纪念馆，不仅自办升旗典礼还要大声唱国歌。