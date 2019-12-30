朝鲜劳动党全体会议：金正恩强调发展经济保障国家安全

朝中社在周一报道显示，朝鲜劳动党委员长金正恩29日在劳动党七届五中全会上要求大力发展经济、改善民生，并表示要采取积极主动措施保障国家主权和安全。

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报道称，金正恩在第二天的全会上继续就朝鲜劳动党中央委员会工作情况和国家工作全局作工作报告，全面分析当前国家管理和经济建设中面临的一系列问题，具体指出“为实现国家经济发展和民生改善的根本性转变”，而需采取的斗争方向及实践途径。此外，金正恩还要求整顿朝鲜国家经济体制和秩序，严肃纲纪，及时纠正国民经济主要工业部门出现的严重事态，并强调要采取切实措施进一步发展独立自主的国家经济。他并就提高和改进农业、科学、教育、公共卫生、生态保护、灾害防治等方面的工作提出具体要求。

金正恩表示，根据当前形势要求，要采取“积极和进攻性”措施彻底保障国家主权和安全，并对外事、军队等领域工作明确具体任务。据悉，这一自28日在平壤开幕的劳动党七届五中全会仍在进行中。本次全会的议题是，在当前形势下讨论朝鲜党和国家面临的斗争方向和争取朝鲜革命新胜利的重要政策问题。韩国方面， 韩国政府30日回应称，此次劳动党全会的规模仅次于2013年，并指韩方将密切关注相关会议结果。韩国统一部发言人李相旻在当天答记者问称，与会人数的确比2019年和2018年多。劳动党2013年3月召开第六届中央委员会第二十三次全体会议，提出建设经济和发展核武并举的路线，是金正恩上台后朝鲜首场中全会。

据韩联社报道，针对朝鲜在此次七届五中全会上提到采取捍卫自主权和安全所需的积极的攻势措施，李相旻就此慎重表示，并称将密切注视朝鲜后续会议内容和决议。他还就朝鲜三把手劳动党副委员长朴奉珠缺席表示，断言他卸任政治局常委或副委员长为时尚早。就记者问韩国政府如何评价日媒误报朝鲜发射导弹、驻韩美军东豆川基地误拉空袭警报，李相旻回答，政府表态前需要调查情况，现在还不是时候，鉴于半岛局势严峻，当局正在密切关注并全力酝酿必要措施。此前，韩国政府23日决定援助朝鲜20.05亿韩元（约合人民币1206万元）用于赈济台风灾害。

值得一提的是，针对朝方在月初曾多次警告如若在年底大限前，无法与美国就朝核问题及取消制裁谈判取得进展，他们可能送给美国“圣诞礼物”，并威胁“送何礼物完全取决于美国的抉择”，对此，美国白宫国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩(Robert O'Brien)29日接受采访时指出，如果朝鲜试射远程或核导弹，美国将会非常失望，而且美国作为军事和经济大国，将采取适当行动。奥布莱恩在接受美国广播公司(ABC) “本周”（This Week）节目采访时表示，美国的“工具箱有很多工具”，来应对任何试射。他说，“我们将保留判断，但美国在这种情况下将采取行动，” 奥布莱恩称，“如果金正恩采取这种方法，我们将非常失望，而且我们会把那股失望表现出来。”