民阵澄清元旦游行海报遭改图：会与警察暴力割席

由香港民间人权阵线发起的周三“元旦大游行”已得到警方发出的不反对通知书。近日，网传一张声称是以民阵名义发出、以“毋忘报仇、全城装修”为题的海报，号召“勇武起义”。对此，民阵在周一召开记者会已否认发出相关海报，并指有人删改原有海报的内容，希望警方主动调查假海报来源。

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据香港01的报道显示，根据网上流传一张海报，设计与民阵宣传“元旦大游行”的海报相似，但字眼上有所不同。该海报以“毋忘报仇、全城装修”为题，又配上“君子报仇、勇武起义”等字样，与民阵公开发出的官方宣传单张的用字明显不同。民阵已在周一早上举行的记者会上作出澄清，否认曾发出有关海报。同样就这一事件，香港警察公共关系科总警司郭嘉铨在当日的例行记者会上称，警方已向民阵发出元旦游行不反对通知书，但网上流传一张以民阵名义发出的海报，煽惑他人，与民阵宣称和平示威不同。民阵已公开否认相关宣传，警方感谢民阵就海报及早作澄清，欢迎民阵与暴力割席，帮忙市民不会被误导，令别有用心的人不能得逞。他还呼吁民阵不要协助掩饰及美化暴力行为，并称“这并不是装修，而是严重的刑事毁坏罪行”。

郭嘉铨指，有人在网上煽动在明天除夕夜搞事，以迫使警方使用催泪弹，亦有人煽动使用汽油弹，烟雾饼等袭击政见不同的店铺。郭嘉铨则形容这些人是以黑社会手段，以达到邪恶目的，并称警方是不会容许这些“黑色恐怖”得逞。而在另一边，民阵通过脸书账号同日发长文回应指，在警队转发海报予我方前，民阵从未于各 Telegram 公海、讨论区发现相关改图。根据传媒报导，相关海报是在建制派支援者的社群网络中开始流传。民阵质疑警队发出的假海报的来源。声明称，今日警方向民阵副召集人陈皓桓发出警告，指民阵如不作出澄清，或将涉嫌煽动。民阵在此清晰表示，被删改海报上的内容违背了我们发起游行的原意，作为“受害”一方，民阵竟再被警方威胁，实在是非常离谱，警队应主动调查假海报来源，例如从上载假海报的建制派人士开始查起，而非要求我们作出澄清。

声明提到，警队在今日的四时记者会上更称“欢迎民阵与暴力割席”，民阵对相关言论百思不得其解，唯有在此重申，我们一定会与警察的暴力割席，自六月十二日中信镇压事件及其后至今的所有警暴，民阵都强烈、清晰地反对，而今日民阵在记者会就假海报的说明，是对 A 货割席，不要搞错。此外，在当天的记者会上，民阵召集人岑子杰还呼吁，希望警方不要像12.8游行一样，以防暴警察包围游行路线，认为此举会令气氛非常紧张。他指出，如有任何事情发生，希望警方可向主办单位通知及联络，民阵愿即时处理。他称如果警察不克制，冲突风险会提升。

岑子杰强调，警方是确保游行和平有秩序的“第一责任人”，警方应确保专业克制有纪律。他亦希望当日游行人士不要有“装修”行为，并指市民需要时间在游行期间登记加入工会，不希望游行人士制造事件令警方有借口胡作非为，因此呼吁市民当日保持“和理非”，令警方难有借口制造混乱。同样在警方的记者会上，当被问到如元旦游行有暴力事件发生，警方会如何处理。港岛总区警司曾繁瀚回答称，警方会就游行出作风险评估，如发生暴力事件发生，警方希望主办单位协助警方，告知参与人士可能会受危害，警方有可能要暂停游行，希望参与者和平有序尽早离开。他说，因应暴力事件，警方会因应情况尽可能作出警告，若情况持续，警方在最后可能会采取适当武力制止。