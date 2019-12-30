韩国瑜辩论会批评媒体因争议 韩办解释：受害者不平之鸣

针对国民党总统候选人韩国瑜上周日在总统大选电视辩论会批评媒体，韩国瑜竞办总发言人王浅秋在周一表示，韩对媒体的批评相信是因为长期身为受害者的不平之鸣，但尊重新闻自由。

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韩国瑜29日在2020总统选举辩论会当中，批评《苹果日报》有关其私生活的提问没有水平，并指称立场偏绿的三立电视对其抹黑及造谣，还认为中央通讯社有关两岸关系的提问将台湾“狭窄化、很可怜”。韩国瑜有关媒体的批评性发言也引发各界讨论。据中央社报道，王浅秋周一上午在记者会后接受提问时表示，韩国瑜对媒体的批评相信是因为长期身为受害者的不平之鸣。

王浅秋指出，韩国瑜尊重新闻自由，但呼吁新闻自由之余也要有查证事实，及应该担负的伦理道德，让阅听人获得的讯息都是正确且经查证的讯息。她称，韩国瑜以受害人的身份强烈质疑过去可能很多报导内容是针对性、偏颇、不正确及未经查证，所以有这样的说法。王浅秋并补充说，这事情叫“我们与恶的距离”，新闻自由是普世价值，但媒体的第四权也应该要有所规范监督，而不是无限上纲，尺度应该符合民主价值、伦理道德、查验精神及平衡报导。她说，不是只有候选人需要被检验，若部分媒体成为某政党打手，攻击特定人士，也应该要有检讨空间。

同样就这一事件，台湾新闻记者协会则发表声明呼吁，候选人要尊重新闻媒体采访权，并理性接受媒体监督，不应该歧视媒体工作者。蔡英文总统在辩论会后也谈到，台湾有言论自由，应该尊重媒体第四权的言论。亲民党总统候选人宋楚瑜亦认为领导人要尊重新闻界。此外，针对韩国瑜在总统候选人电视辩论会中称前总统马英九太软弱，对此，马英九办公室则回应称，并不清楚韩国瑜为何如此发言。

而对于韩国瑜的这一说法，王浅秋解释称，其实韩国瑜不是恶意要批评（马英九），韩国瑜所谓的软是指心软、宅心仁厚，不是要刻意攻击，只是在做一个论述跟比较，请马英九理解跟不要见怪。她说，第一时间也已经与马办沟通澄清，希望不要造成误会。与此同时，马英九本人在当天上午被媒体问到，对韩国瑜昨天在电视辩论会中的表现如何时表示，韩国瑜“火力十足、主导全局”。媒体再询问对于被韩国瑜形容为执政“软”的看法，马英九回应称，办公室已详细说明，没有需要再补充的地方。