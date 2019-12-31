戈恩弃保潜逃黎巴嫩 日辩护律师：晴天霹雳 法官员表惊奇

日产前董事长戈恩弃保从日本潜逃至黎巴嫩，并透过美国代理人在12月30日发布声明确认此事。担任戈恩案日本辩护律师的弘中惇一郎在最新受访时表示，自己对此感到晴天霹雳，十分令人震惊。

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拥有法国、黎巴嫩和巴西三国国籍的戈恩在声明中写道，“我并非逃离审判，而是逃离不公正与政治迫害。”戈恩的声明称，“我人正在黎巴嫩。我已不是有罪推定、无视我基本人权的不当日本司法制度的人质。”他于2018年11月19日在东京机场被日本官方逮捕，面临包括隐匿收入、挪用公款等4项罪名指控，但戈恩本人否认这些指控。据报道，关于戈恩离开日本一事，日本出入国在留管理厅的数据库等中没有其出境记录。据悉他也可能使用了虚假名字等。

日本从28日开始放新年假期，官方相关单位目前尚未出面说明这起犯嫌弃保潜逃案件的相关情况。另据日本放送协会（NHK）最新报道显示，有关戈恩弃保潜逃并发表声明，担任戈恩辩护律师的弘中惇一郎受访时说，所知道的情况并未超过媒体报导范围，并称“得知后就像晴天霹雳，十分令人震惊”。弘中介绍称，上次跟戈恩碰面是在25日为了审前整理程序，目前所知道的情况并未超过媒体报导范围；他告诉法院称，对此自己也很困扰，未来只要有相关资讯，就会提供给法院。

弘中惇一郎还说，戈恩的护照都由律师保管，律师团不可能把护照交给戈恩。另据日本《每日新聞》报道，东京入国管理局前职员表示，或许跟入境相比，出境审查有宽松的一面，但还是会比对护照上相片与本人是否为同一人，并称“很难想像（出境审查人员）会没注意到戈恩，真不知道他是怎么出境的。”

另在巴黎方面，法国经济与财政部长下辖国务秘书巴尼埃-卢纳歇尔(Agnes Pannier-Runacher)在最新接受采访时称，对于戈恩逃离日方监控，抵达黎巴嫩的消息其本人感到“非常吃惊”。她指出，也是通过媒体才在周一晚得知了这一消息。卢纳歇尔称，“我们现在要做的就是了解这从中到底发生了什么”。她还强调，戈恩虽然曾担任日产董事长，但在法律面前与常人无异，并指他作为三国国民，在日本受拘押期间受到了作为法国公民应有的领事协助。