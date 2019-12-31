数千名伊拉克示威者袭击美国大使馆 抗议空袭行动

数千名伊拉克示威者在周二袭击了美国驻伊拉克首都巴格达的大使馆，以表达就美国军方日前对什叶派武装组织“真主旅”，位于伊拉克和叙利亚境内设施实施空袭行动的不满。

广告 继续浏览后续

法新社的报道指出，数千名示威者闯入以往戒备森严的巴格达国际区“绿区”关卡，高喊着“去死吧美国”等口号，并放火燃烧美国国旗，他们甚至要求美国驻巴格达大使馆关门。这群示威者中包括身穿迷彩服的男子及妇女等。这些人一度抵达美国大使馆墙外，伊拉克安全部队使用催泪弹等试图将示威者控制住，但抗议人士却将安全摄像头从墙上拉下。

此前，美国国防部29日宣布，美军当天对什叶派武装组织“真主旅”位于伊拉克和叙利亚境内的多处设施实施空袭，以报复该组织对伊拉克境内驻有国际联盟部队的军事基地的多次攻击。美方并指控“真主旅”武装得到了伊朗的支持。

事发后，伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”29日发表声明说，美国对其在伊拉克和叙利亚边境的基地发动空袭，已造成该组织25人死亡、51人受伤。据了解，“人民动员组织”于2014年成立，由包括“真主旅”在内的多个什叶派民兵武装力量组成，2018年3月被编入伊安全部队，直接听命于伊国防部，在打击“伊斯兰国”的战斗中发挥了重要作用。

美国国务卿蓬佩奥、国防部长埃斯珀和参谋长联席会议主席米利日前前往佛罗里达州海湖庄园，向正在那里休假的美国总统特朗普汇报中东地区动向。蓬佩奥随后告诉媒体称，此次空袭行动表明美国不会任由伊朗将美国人置于危险境地。埃斯珀表示，他们还与特朗普讨论了其他可能的行动选项。伊拉克最近几个月发生多起针对美国目标的袭击。发生在上周五，伊拉克北部的一次火箭弹袭击中，造成一名美国承包商死亡，多名美伊军人受伤。

蓬佩奥指责伊朗支持的武装组织制造这一系列袭击事件。他警告称，美国将果断回应任何由伊朗或其代理人发起的伤害美国或其盟友的行动。

另据美国有线电视新闻网（CNN）援引美方官员的话报道指，这次空袭是美军首次对“真主旅”的攻击行为进行大规模军事报复。同样就这一事件，伊拉克外交部30日发表声明予以回应，强烈谴责美国空袭。声明说，伊拉克是独立主权国家，维护其国家安全是当务之急。伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪并谴责了美军的空袭。他警告说，美方的行动令人无法接受，“将有危险后果”。

美国国务院的一名高级官员另在当天告诉记者称：“我们不会对伊朗利用代理人武装袭击美国利益而坐视不管。”这位官员形容美方所采取的空袭行动是自卫性质的。