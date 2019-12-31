新年致辞：马克龙承诺完成养老金改革

法国总统马克龙12月31日晚的新年致辞以社会正义和社会进步为主旋律阐述了退休体制改革的必要性和迫切性。马克龙表示，全民统一积分退休体制改革将会有一个良好的结局，不过他促请现政府设法和接受谈判的工会组织尽快找到一个和解方案。

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除退休体制改革之外，法国总统马克龙还谈及了反恐、大欧洲的合作。谈及英国脱欧，法国总统表示，这对法国和欧洲来说将是一次考验，他会努力和英国保持健康的双边关系。

环保和生物多样性是新年致辞中的另一项重点。法国总统表示，巴黎气候协议促使法国在2020年去积极寻求一个新的生态模式。与此同时，他提及了由150名普通公民参加的“公民气候公约”组织。

距2020年市镇选举还有3个多月的时间。法国总统马克龙在新年致辞中对兢兢业业的法国市长们表达了敬意，说他们是国家的栋梁。

在持续了18分23秒的新年致辞中，法国总统重点阐述了他在竞选期间承诺的退休体制改革的必要性。他再次强调说，改革后的全民统一积分退休体制更加公正，因“为退休缴纳每一欧元，各个劳动者将获得的养老权利是同等的”。

总统在电视演讲中还谈及了将受益的自由职业者、农民、渔民或女性。总统表示，改革会使一些人感到忧虑甚至恐惧，但他不希望谎言让大家退却。马克龙表示，时代在变革，人的寿命在延长，大家要遵循的唯一宗旨应该是维护国家利益。

他表示，做一个有责任心的公民，维护权利重要；尽义务更重要。只有齐心合力，互助互爱，才能把必行的改革进行下去。

他希望2020年国家更加团结，因为大家都需要一个独立、强盛的国家。而为此应大胆创新、要有效地工作。马克龙回顾说，法国人是可以接受改革的，2019年初实施的所得税代扣制就是个好的例证。

总统还提及巴黎圣母院遭火灾的不幸。他说，熊熊大火烧毁的巴黎圣母院的塔尖烧伤了每个法国人的心。马克龙表示，圣母院塔尖上刻印着法兰西不屈不挠的精神，我们不会被发生的灾难压垮，我们会重建站立起来，建筑新的塔尖。

法国总统马克龙在新年致辞终结前说，在新的一年中，我们会携手共建法兰西，每个人都将会国家添砖加瓦，我相信你们。我对即将来临的2020年充满信念、和平也是我的祝福。

可以说，马克龙的新年致辞是笼统地强调了改革的必要性和公正性，他并没有进入类似于取消基准退休年龄(âge pivot)等具体操作的争辩，而是给总理和现政府在2020年1月7日与工会代表之间的谈判留下了一定的空间。退休体制给个曾是马克龙竞选时的一个承诺。开弓没有回头箭，他和政府目前的处境也可以说是逆水行舟，不进则退。当然，他31晚的讲话不代表会和工会组织继续僵持下去。马克龙在讲话中也提到，冷静对话比相互对抗更加有效。