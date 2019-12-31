日方认为戈恩并非用本名离境 戈恩发表声明

戈恩和妻子在嘎纳电影节上 2017年5月26日

多家媒体报道，因违反《公司法》等罪名遭到起诉、处于保释期间的日产汽车公司前董事长卡洛斯･戈恩已离开日本，抵达黎巴嫩首都贝鲁特。作为获得保释的条件，戈恩是被禁止出国，日本司法界相关人士认为，戈恩有可能是擅自出国。

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根据日本出入国管理厅的消息，目前没有发现写有戈恩名字的出境记录，日本有关方面认为：戈恩可能是用其他的名字出境离开日本，并正在对此加紧确认。

戈恩的辩护律师弘中惇一郎在12月31日对记者说：没有什么可说的。一位日本检察官说：如果确认这是事实，则是一件非常荒谬的事情，因为黎巴嫩有事件相关者，有隐秘罪行的可能性。

黎巴嫩和日本之间没有犯人引渡条约，日本外务省官员31日表示，“正在确认相关事实”。以并称“基本上来说没有对方国家的同意就不能引渡被告”。

戈恩在2018年11月初次被捕，在拘留所关押的108天后，2019年3月6日得到保释。但是东京地方检察厅特搜部于4月4日早晨，以涉嫌违反《公司法》（特别渎职）对戈恩实施了第四次逮捕。4月25日，东京地方法院批准日产汽车公司前会长卡洛斯･戈恩的再次保释申请，追加保释金5亿日元（约合人民币3000万元）。 作为保释条件，东京地方法院提出了必须居住在日本国内、禁止出走海外、防止与此次事件相关的证据隐匿与销毁及逃亡、不与其妻子卡洛尔接触等条件。

戈恩的美国代理人日本时间12月31日的发表戈恩的声明，戈恩在声明中指出：我现在在黎巴嫩，我不是日本扭曲的司法制度的人质。

戈恩指出：“日本的司法制度以有罪为前提，歧视横行，无视基本人权。”，显著无视必须遵守的国际法与条约的义务。

戈恩指出：我不是从正义逃离，而是从不公正与政治迫害逃离，为的是能够和媒体自由地沟通。