林郑月娥：作为特首责无旁贷 相信香港可以重新出发

香港特首林郑月娥在周二发表了为迎接2020年元旦前夕的讲话短片，指香港今年面对前所未有的严峻挑战，但相信香港可以克服困难，重新出发。

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林郑月娥率同几名港府司、局长透过影片向全体港人发表谈话，片长3分钟，影片背景有反修例运动示威者破坏后的路边栏杆和红绿灯，以及墙上标语，片尾有“珍惜香港这个家”字句。短片中，林郑月娥表示，2019年香港经历前所未有的严峻挑战，因反修例而引起的社会动荡持续超过半年，大家很想尽快走出困局，市民面对这个情况觉得痛心、焦虑、失望，甚至愤怒。

林郑月娥指出，作为行政长官责无旁贷，她会虚心聆听，为社会寻找出路，过程中坚守“一国两制”原则、维护法治的核心价值。她承认，要香港稳步前行，政府除了处理面前的困难，也要承认制度上的不足，以及社会多年来积聚的深层次矛盾。林郑月娥认为，香港人过往凭毅力和智慧，安然渡过不少风浪，相信可以再一次克服困难、重建香港。她又说新的一年带来新的希望，愿社会早日复和、市民融洽相处、香港重新出发。

此外，财政司司长陈茂波提出，过去一年香港面对内忧外患，经济受到沉重打击，不少企业经营困难、失业率上升，当局推出多轮支援措施，希望减轻经济下行对中小企和市民的压力。另外，当局在金融市场做了大量防御工作，金融体系、联系汇率维持稳定，市场有秩序运作，他相信只要恢复社会秩序，大家齐心努力，定可跨过眼前困难、再创高峰。

运输及房屋局局长陈帆称，港府在土地开拓、规划和改变用途做了大量工作，以增加房屋供应，亦尽力压缩基础建设、公屋设计和建造时间，务求加快供应，但预计未来10年供求仍有落差，会继续努力觅地建屋、增加公营房屋供应，并加强推动过渡性房屋，舒缓轮候公屋和居住环境恶劣家庭的困难。劳工及福利局局长罗致光说，受内外因素影响，失业率持续上升，雇员再培训局提供增值计划和津贴，未来会在综援计划以及在职家庭津贴作出实质和显着改善。

另据了解，由香港民间人权阵线发起的周三“元旦大游行”已得到警方发出的不反对通知书。民阵在周一通过脸书写道，“元旦也是新一届区议员就任的日子，政府已经率先展开清算。当时众目睽睽之下无故被警察粗暴制服的仇栩欣，竟然反被告袭警。”民阵称，“新一年，我们要结集所有在运动中累积的能量继续前行。民阵诚邀各位一月一号正式上任的民主派区议员，元旦游行当日每人带同一枝竞选直幡来到队头，带领游行队伍，一同争取五大诉求，缺一不可！”