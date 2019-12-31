澳洲野火肆虐 新年除夕数千人夜宿海滩

澳大利亚诺拉（Nowra）市大火熊熊，一名消防员从燃烧的树前经过 2019年12月31日

数千名度假者和当地人于新年除夕，在大火肆虐的澳洲东南部夜宿海滩。致命野火席卷热门旅游区，切断多个城镇的交通。

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在沿海岸线200公里的滨海社区，身披毯子、戴着临时面具的惊恐人群，在海边逃避失控的大火。

有些人在早些时候驾着小船在近乎黑暗中出海，希望找到安全处所。这是澳洲长达数月野火危机中最糟的日子之一，促使政府动员军队协助救援。

大火在24小时内蔓延到诸如巴特曼斯贝（Batemans Bay）等人口稠密城镇，造成3人死亡，5人下落不明，数十栋房屋恐怕已被烧毁。澳大利亚夏季期间，巴特曼斯贝经常挤满游客。

新南威尔斯省乡村消防局长费兹西蒙斯（Shane Fitzsimmons）说：“数千人涌往海岸，在海滩和冲浪俱乐部避难”。

澳洲冲浪救生公司的皮尔斯（Steven Pearce）告诉澳洲广播公司（ABC）：“在大多数情况下，我们被告知人们将会在这些俱乐部过夜。”

皮尔斯说：“将有500人，甚至更多的人，试图在我们的冲浪俱乐部裡面或周围睡觉。”