玻利维亚与西班牙外交冲突 彼此提高声调

法新社拉巴斯消息，玻利维亚与墨西哥及马德里之间发生外交冲突后彼此声调拉高。玻利维亚现政府指控墨西哥西班牙两国强力干预，试图协助前强人总统莫拉莱斯潜逃。

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根据玻利维亚政府指出，“在玻利维亚有身份是西班牙大使馆官员，陪同一些头戴面罩男子，试图偷偷摸摸进入墨西哥驻拉巴斯的外交办公室；而在办公室里，有数名被玻利维亚司法单位搜寻的数名人员，他们周五试图强行闯过玻利维亚警察的安全栅栏。”

该事件发生在周五，当时，西班牙大使馆的代办Cristina Borreguero正在拜访墨西哥驻玻利维亚大使馆。

墨西哥驻拉巴斯大使馆藏匿十多名玻利维亚前总统莫拉莱斯政府的前朝官员。莫拉莱斯在玻利维亚民众愤怒下，以及经过三周暴力示威后，军队倒戈莫拉莱斯后，于11月10日辞职他们当中包括有前总统府部长秦塔纳及前文化部长，都被现任政府以涉嫌煽动叛乱及恐怖主义而进行调查。

玻利维亚内政部长穆里洛周六声称：“我们认为，他们的目的是在把罪犯秦塔纳从墨西哥大使馆引渡出来。但他们失败了！”

玻利维亚领导人安妮泽夫人周一向媒体指出，我所领导的宪法政府决定宣布，墨西哥驻玻利维亚女大使Maria Teresa Mercado，西班牙驻玻利维亚代办及领事Fernandez是不受玻利维亚政府欢迎的人物。