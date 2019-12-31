黎电视台：戈恩藏在装乐器的箱子里逃离日本 他妻子否认这一说法

在人们即将告别2019年时刻，传来惊人的消息，日产汽车公司前董事长戈恩现身黎巴嫩。戈恩发表声明表示，他没有逃避日本司法，而是躲避他受到“人为操纵的日本司法体系”。戈恩的日本律师毫不知情，对此表示万分震惊。黎巴嫩外交部31日表示，戈恩合法入境，该国没有任何规定对他实施司法追究或让他面临法律诉讼。换句话说，黎巴嫩和日本没有引渡协议，他在这里是安全的。

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法国外交部31日表示，巴黎没有收到过戈恩离开日本的消息，对他离开日本的前后情况一概不知情。另据《黎巴嫩新闻报》（Al Akhbar）的报道，行动前后是一个私人保安机构谋划、实施的大胆逃离计划。

戈恩曾在东京监狱三进三出被拘130天之后，2019年4月25日获得保释。保释期间不得离境，行动受到监控。他妻子卡罗尔2019年11月和他见过一面之后，司法部门也不再允许他和妻子和家人见面。

戈恩拥有法国、巴西、以及黎巴嫩护照，但护照被扣在戈恩的律师弘中惇一郎(Junichiro Hironak)手中。他的律师说，他是从电视新闻中得知戈恩的“出逃”，让他大吃一惊。

那么受到监控、没有护照的戈恩是如果金蝉脱壳的呢？根据黎巴嫩电视台MTV和英国媒体的报道，戈恩是藏在本应装乐器的箱子里“逃走”的。但当法新社询问他妻子时，他妻子否认黎巴嫩电视台的相关报道。

黎巴嫩电视台MTV和英国媒体报道说，戈恩要求一个私人乐队来日本家中搞一个小型的演出。演出结束之后，戈恩巧妙地藏在了一个本装乐器的大箱子中来到一个外省的小飞机场，因东京的两个大机场监管太严，他难以脱身。

仍根据上述消息报道称，他从日本外省机场乘私人飞机飞抵土耳其，在那里转乘一架喷气式专机飞往黎巴嫩。黎巴嫩外交部表示，他入境是合法的。法新社还报道说，他入境黎巴嫩时，采用的是法国护照和黎巴嫩身份证。

戈恩的律师31日在接受日本媒体采访时表示，他客户行为“无可饶恕”。戈恩此前两次支付的保释金恐怕也会泡汤，总数为15亿日元，大约折合1千2百万欧元。