亲伊朗抗议群众 撤离驻巴格达美国大使馆

亲伊朗的伊拉克“人民动员”民兵（Hashed al-Shaabi）下令它的支持者，撤离被他们包围的驻巴格达美国大使馆后，伊拉克抗议群众1月1日全部撤离美国大使馆。

广告 继续浏览后续

法新社报导，不满美军上周末空袭亲伊朗的伊拉克民兵“真主党旅”（Kataeb Hezbollah）据点，造成25名战士丧命，数千名支持“人民动员”的伊拉克群众12月31日齐聚美国大使馆示威抗议。

他们未受阻挡，游行通过通常维安严密绿区（Green Zone）检查站，前往美国大使馆大门并闯入接待区，高呼“美国去死”等口号，并在牆壁上涂抹支持伊朗涂鸦。

伊拉克看守总理马蒂（Adel Abdel Mahdi）呼吁愤怒群众撤离美国大使馆，但大部分抗议民众仍待在数十个帐篷内过夜，那些帐篷设在大使馆围墙外头。

抗议群众1日早上挥舞“人民动员”旗帜，纵火焚烧美国国旗，并朝美国大使馆内丢掷石块。

大使馆内安全人员发射催泪瓦斯反击，造成至少20人受伤。

“人民动员”于中午前发表声明，呼吁其支持者“基于尊重国家”，撤离大使馆并在绿区外头重新集结。声明说：“你们已传达了你们的讯息。”

法新社摄影记者目睹抗议群众拆除帐篷并离开绿区。

遭到美军锁定空袭的“真主党旅”先前告诉法新社，他们绝不撤离。但“真主党旅”发言人随后表示，他们决定遵从上头组织“人民动员”的指令。