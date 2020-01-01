律师：戈恩8日举行记者招待会

日产汽车公司前董事长戈恩在日本司法和警察系统严格监控下逃之夭夭。他的律师宣布，戈恩将于2020年1月8日在贝鲁特举行记者会。接近他的人士表示，他在记者会上将控诉日本政府及司法体系的不正当性和对他精神上的折磨。

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法国著名漫画家普朗图(PLANTU)在2日出版的《世界报》上描述了日本法官的无奈。漫画上显示，悬在高空的太阳红彤彤，把躺在沙滩摇床上的戈恩晒得无比舒服。戈恩翘着二郎腿躺在摇床上逍遥自在，而从高空太阳中冒出头的日本法官看着得意洋洋的戈恩不知如何是好。

这场大逃亡让日本律师团和法官十分丢面子。日本检方及法院的下一步审讯计划恐难落实。如《东京新闻》Tokyo Shimbun 所描述的，极有可能无法对戈恩进行缺席审判。

也有人预测说，日本可以向国际刑警组织发出通缉令。但黎巴嫩前司法部长伊卜拉欣·纳贾尔 (Ibrahim Najjar)对法新社记者表示说，“如果确定他犯有应受黎巴嫩法律惩罚的罪行，黎巴嫩司法机关可以对他进行审判”。

就国际刑警组织可能发出通缉令，黎巴嫩前司法部长表示，日方可以这样做。国际通缉令发出后，各成员国边界会通缉追捕他。但他也表示，国际刑警组织不可能强硬地抓捕戈恩，它也无法强迫黎巴嫩做出任何逮捕戈恩的决定。

戈恩返回自己的祖国之后，记者采访的一些民众对他十分钦佩，说他是黎巴嫩成功人士。黎巴嫩《东方今日报》（ L'Orient-Le Jour）还报道说，戈恩金蝉脱壳返回黎巴嫩之后，社交网热议除夕大逃亡奇案。有网民希望戈恩担当黎巴嫩银行行长；有的希望他出来做部长，管理国家大事。

法国导演卢西恩•伯基利以嘲讽的口吻在推特上表示，戈恩逃往黎巴嫩，他又找回了舒适，再也不用担心会再次坐牢，因为这个国家还没有惩治过贪官。

法国南泰尔检察官卡特琳娜-德尼女士表示，戈恩的逃离不会影响我们对他的调查。她负责调查戈恩2016年在凡尔赛的婚礼是否存在违规现象。雷诺公司已经找到证据，表明公司支付了戈恩部分婚礼费用，以此把调查移交给了检方。

在法国针对戈恩的另一起司法调查是他在荷兰开的分公司RNBV。巴黎七区市长、前司法部长达蒂和法国犯罪学家阿兰·鲍埃（Alain Bauer）纷纷涉案。法国反贪腐财金检察院2019年5月31日把卷宗交给了预审法官。这恐怕也是戈恩没有从土耳其返回法国的原因之一。