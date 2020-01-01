戈恩从日本关西国际机场逃亡 15亿保释金遭没收

日本国土交通省关西机场事务所（大阪）31日透露，29日晚该机场有一架飞往土耳其伊斯坦布尔的私人喷气式飞机起飞，何人乘坐不明。而据《读买新闻》从黎巴嫩军事当局得到的消息，戈恩藏在木箱里飞往土耳其，然后该喷气式飞机飞往黎巴嫩。目前东京地方法院已没收了戈恩所缴纳的15亿日元保释金。

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此外据黎巴嫩媒体报道，日产汽车公司前会长卡洛斯･戈恩入境黎巴嫩时持有法国护照。戈恩除了少年时代生活在黎巴嫩，具有的黎巴嫩国籍外，还拥有法国和巴西国籍。

黎巴嫩治安当局2019年12月31日通过国营通信社发表声明表示：戈恩在黎巴嫩入境是“合法的”，“没有采取强制出境和拘留等法律措施的理由。”

黎巴嫩外交部12月31日发表声明指出：戈恩是合法入境。并不了解他是怎样从日本出境，同时否定本次事态与黎巴嫩政府的关联，认为“这完全是他个人问题”，并希望与日本政府维持良好的关系。

戈恩2019年3月保释时缴纳了10亿日元保释金，4月再保释时，又缴纳5亿日元，计缴纳15亿日元保释金。东京地方法院31日，接到东京地方检察厅的请求，取消了保释，没收全部保证金。

由于出入境管理当局那里没有留下个戈恩出入境的记录，而且他的三本护照都在律师手中保管，因此，检察当局认为他可能使用伪造护照出境，要求警察方面合作，对于出境过程展开调查。