戈恩好莱坞般完成胜利大逃亡 日本媒体怒骂懦夫

日产前董事长戈恩日前成功弃保从日本潜逃至黎巴嫩，就这一事件，多家日本媒体在周三的跟踪报道中纷纷痛斥逃离日本法律制裁的戈恩是“懦夫”。

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据报道显示，日本国土交通省关西机场事务所（大阪）周二透露称，29日晚该机场有一架飞往土耳其伊斯坦布尔的私人飞机起飞，何人乘坐不明。而据《读买新闻》从黎巴嫩军事当局得到的消息，戈恩被指藏在木箱里飞往土耳其，然后被送上该私人飞机飞往黎巴嫩。目前东京地方法院已没收了戈恩所缴纳的15亿日元保释金。有报道指出，事发当天，一支表演乐队进入了戈恩位于东京的豪宅。他们是戈恩请来进行新年表演的，这一切都是在日本警察的批准和监视下进行。表演结束后，几个乐队人员和进入时一样搬着乐器箱子，很快离开了，而戈恩就藏身在其中一个早已定制好的乐器箱中一同逃出，日本警察并未发现异样。之后这一以乐队为名的戈恩营救小组开着车奔向机场。根据最新消息，他们没有选择人多且戒备严密的东京机场，而是一路奔袭至大阪关西机场。在那里，戈恩使用一本非本人的假护照骗过了海关人员，上了一架早已准备好的私人飞机。该飞机很快飞往土耳其伊斯坦布尔，之后换飞机继续飞往黎巴嫩首都贝鲁特。

事后，拥有法国、黎巴嫩和巴西三国国籍的戈恩通过美国代理人在30日发表的声明中写道，“我并非逃离审判，而是逃离不公正与政治迫害。”戈恩的声明称，“我人正在黎巴嫩。我已不是有罪推定、无视我基本人权的不当日本司法制度的人质。”他于2018年11月19日在东京机场被日本官方逮捕，面临包括隐匿收入、挪用公款等4项罪名指控，但戈恩本人否认这些指控。就这一事件，日本《读卖新闻》的跟踪报道写道，“逃跑是一种嘲弄日本司法制度的懦夫行径。” 该报道还称，戈恩离开日本，“就此失去证明自己清白及维护自身名誉的机会。”据悉，黎巴嫩与日本并无引渡条例，戈恩的妻子和家人被指也在贝鲁特与他团聚。此外，自由派的《东京新闻》也强调，“戈恩的行为是在嘲弄日本司法制度。”报道指，“被告戈恩坚称他是逃离政治迫害…但未经许可出境违反了他的保释条件，也嘲弄了日本司法制度。”

《东京新闻》的报道还称，“审判很有可能不会执行，他想证明自身清白的论点现在也令人质疑。”与此同时，部分日本媒体还提到，当初让戈恩交保的决定，如今看来相当不明智；当时也有部分人士对交保决定感到很不寻常。受理该案的检察官曾主张戈恩拥有广大人脉，有潜逃出境的风险，但戈恩本人表示他想要接受审判，以此证明清白。当时，戈恩的一名辩护律师还曾说，戈恩是如此有头有脸的大人物，根本没有机会在不被认出的情况下逃走。有报道指，日本司法制度允许漫长且反覆的拘留，普遍遭全球媒体批评是所谓的“人质司法”。保守派的《产经新闻》认为，检察官提出法院当时是对“外来压力”让步，才会让戈恩交保。

同样就这一事件，法国内政部长卡斯塔内在周二评论称，任何人都不能逃避司法追究。他说，“我所知道的是，任何人不论其所属国籍都不应逃避完善司法的追究。”此外，法国经济与财政部长下辖国务秘书巴尼埃-卢纳歇尔(Agnes Pannier-Runacher)也表示，对于戈恩逃离日方监控，抵达黎巴嫩的消息其本人感到“非常吃惊”。她指出，也是通过媒体才在周一晚得知了这一消息。卢纳歇尔称，“我们现在要做的就是了解这从中到底发生了什么”。她还强调，戈恩虽然曾担任日产董事长，但在法律面前与常人无异，并指他作为三国国民，在日本受拘押期间受到了作为法国公民应有的领事协助。