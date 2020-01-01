港人元旦再次大规模上街示威 重申要求实现五大诉求

由香港民间人权阵线发起的题为“毋忘承诺，并肩同行”元旦大游行在周三正式上演，游行道路沿线再次出现了人山人海的示威者和参与市民。民阵宣布，当地时间下午约5时半后，收到警方通知，终止游行及集会，在终点及起步点的维园，大会呼吁市民沿路以最近方法离场。民阵稍后公布，经过下午六时十五分的点算，以及对比六月的游行情况，相信当日参与游行的总人数超过六月九日的一百零三万。

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游行当天，民阵通过脸书发表声明指出，“今日是 2020 年的第一日，但我们讲不出新年快乐。前日有民调反映，2019 年是香港人1992 年来最不快乐的一年。昨夜凌晨时份，市民高喊‘五大诉求、缺一不可’、‘光复香港、时代革命’，换来的是一发又一发的催泪弹。”声明称，“林郑月娥昨天埋首做‘影后’，表示社会要复和，但政权清算的魔爪最新已去到教育界。政府说教师煽动学生抗争的理据只来自教师个人社交平台的言论，就要求校长代为执行清算教育界的政治任务。校长更被教育局局长恐吓会被 DQ，由政府委任校董接管学校。”民阵称，“逆权半载，胜利未至。我们以大游行迎接 2020 年，除了要提醒香港人和国际社会，不要习惯政权打压之于，更是为了展示香港人齐上齐落、并肩同行的决心。我们已有六千多位手足被捕，百多位在还押当中。未来一年，我们实在有太多工作需要努力：纵然区议会取得可观战果，社区战线仍须打稳；纵然黄色经济圈与工会战线备受注目，但各行各业仍要在被打压的艰难中匍匐前行，街头行动一旦松懈，就会被政府视为秋后算帐的时机。”声明最后强调，“毋忘承诺，并肩同行，五大诉求，缺一不可！”

此次民阵举办的元旦大游行，在此前获得了香港警方发出的不反对通知书，有效时间当天下午3时至晚上10时；从维多利亚公园中央草坪为起点，游行至遮打道行人专用区。但在游行举办当天，由于参与人数众多，民阵提前在下午2时半出发，示威者从公园走出铜锣湾市区，沿着轩尼斯道缓慢步行前往目的地中环遮打花园，沿途经过湾仔和金钟。据香港电台报道，参与游行的市民，用不同方法表达诉求，有市民坚持“五大诉求”，用口号表达不同诉求，有市民表达对警察的不满，亦有人希望香港人的诉求尽快实现，并称希望今次是新一年最后一次游行。而在铜锣湾崇光百货对出的轩尼诗道，东西行车线都被参与游行的人士占据。不少工会和组织在游行队伍途经的位置，摆设街站，其中，银行账户被冻结的“星火同盟”亦设街站，有大批市民捐钱。此外，曾在尖沙咀清真寺外被水炮车水剂击中的巴基斯坦裔港人简浩名也有参与游行。他介绍称，早前投诉涉及6名警员的个案，警方的信件寄错地址，形容做法离谱，又提醒曾投诉警方的市民，要每月致电警署跟进投诉情况。

值得一提的是，民阵早前指出，游行当天将有42 个工会在元旦游行摆街站，呼吁游行市民加入工会，为日后发起罢工作准备。香港职工盟秘书长李卓人则在街站呼吁巿民加入工会，指职工盟一直希望打工仔能组织工会，今天工会浪潮来到，令他们十分鼓舞。此外，游行途中部分激进人士再次针对法院及汇丰银行作出破坏，有人于香港高等法院门外喷漆，写上“法治已死”；亦有人向汇丰总行的铜狮子淋红油，及毁坏湾仔分行设备，防暴警察一度在分行外喷椒及掟手掷式催泪弹，期间制服多人。游行队伍途经湾仔轩尼诗道，与警方发生冲突，警方施放至少两枚催泪弹，落入人群中，有催泪弹跌在地上，一度冒出火焰。对此，民阵副召集人陈皓桓批评称，警方没有通知主办单位，直接到游行路线中采取行动，违反与民阵的承诺。陈皓桓认为，警方发出的不反对通知书列明的时间未过，警方没有与民阵交代有任何违法行为发生，或要求主办单位协调沟通，便在游行路线中采取行动。

民阵另发声明指，引述目击者质疑破坏的蒙面人并非示威者，指有市民上前质疑蒙面人身份，对方立即离开，途中向警方表示是“自己人”。就这一消息，《香港01》向警方查询，警方初时回覆指，没有影片查证之下，难以作出回应。其后发出声明，强调警察没有破坏银行，批评“有网上媒体及民间组织报导造谣者的说法”，意图抹黑警队，警方对此深表遗憾。民阵在下午5时半介绍称，收到警方通知，要求民阵立即解散游行和集会。对此，民阵通过声明回应称，“游行被警务处处长邓炳强强行中止，民阵在此再次以最严厉的谴责，谴责邓炳强滥用不反对通知书的权力中止游行，以及草菅人命的疏散安排。”而在另一边，港府发言人在游行终止前发表声明，提出游行至今大致顺畅有序，大部分市民以依法、和平理性的方式表达他们的诉求，补充特区政府一向尊重市民和平游行集会和理性表达意见的自由和权利。 发言人呼吁，市民在游行完结后应尽快离开，切勿参与任何可能发生的非法示威或暴力活动。

发言人还强调，特区政府一直致力捍卫法治和自由的核心价值，严格按照《基本法》的规定实行“港人治港”、高度自治，充分体现“一国两制”得到全面和成功落实。发言人并称，政府也会竭尽所能处理这场风暴引发的种种问题，但目前首要工作是遏止暴力，尽快恢复社会秩序。特区政府亦会继续虚心聆听市民的声音，加强与市民和社会各界的沟通。