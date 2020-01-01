美驻伊拉克使馆遭受示威者冲击 特朗普：未曾想与伊朗开战

成百上千名伊拉克示威者在周二袭击了美国驻伊拉克首都巴格达的大使馆，以表达就美国军方日前对什叶派武装组织“真主旅”，位于伊拉克和叙利亚境内设施实施空袭行动的不满。对此，美国总统特朗普则在周二回应称，他并不打算要与伊朗政府开战。

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综合各方消息显示，周二当天，有数百到数千的示威者在美国大使馆外集会，高喊口号谴责美军空袭之举。示威者在使馆外墙写下“以人民的名义关闭”标语，并点燃使馆围栏处一座警卫塔。示威者随后闯入使馆外院，与发射催泪瓦斯的警卫发生冲突。此前，美国国防部29日宣布，美军当天对什叶派武装组织“真主旅”位于伊拉克和叙利亚境内的多处设施实施空袭，以报复该组织对伊拉克境内驻有国际联盟部队的军事基地的多次攻击。美方并指控“真主旅”武装得到了伊朗的支持。事发后，伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”29日发表声明说，美国对其在伊拉克和叙利亚边境的基地发动空袭，已造成该组织25人死亡、51人受伤。据了解，“人民动员组织”于2014年成立，由包括“真主旅”在内的多个什叶派民兵武装力量组成，2018年3月被编入伊安全部队，直接听命于伊国防部，在打击“伊斯兰国”的战斗中发挥了重要作用。此外，伊拉克内政部官员证实，当天冲击美国大使馆的众多示威者身穿“人民动员组织”制服。

就这一事件，美国国防部长马克·埃斯珀周二表示，美国将向中东派遣约750名士兵。埃斯珀称：“这一部署是为应对美国人员和设施面临的威胁级别上升而采取的适当预防性行动，就像我们今天在巴格达看到的那样。美国将保护我们的人民和利益，无论他们是在世界各地的哪一角落。”另据路透社援引匿名美国官员的话说，这750名士兵将先驻扎在科威特。如果有需要，未来几天还会向该地区派遣多达4000名士兵。目前5000多名美军正驻扎在伊拉克，为当地军队提供支持和培训。特朗普稍早时候在推特上写道，伊朗政府将“承担全部责任”，伊朗将“付出非常大的代价”。“这不是警告，而是威胁。”另有消息指出，特朗普还与伊拉克看守政府总理阿卜杜勒-迈赫迪通电话，讨论美国驻伊拉克大使馆安全等问题。伊拉克看守政府总理办公室发表声明称，在回应特朗普的质询时，迈赫迪谈到，当前事态是在美国空袭伊拉克目标之后出现的，伊方此前已告知美方空袭后果的严重性。

与此同时，有记者就这一事件质问正在度假的特朗普，美国与伊朗开战的可能性时，他则回应称“我不认为会发生这种事。” 特朗普强调：“我想要和平；我喜欢和平。伊朗应该比任何人都更想要和平。”“我认为这（军事冲突）不会发生。” “新年快乐，”特朗普对在场的记者说。“我们会度过美好的一年。”他还告诉记者，认为目前的情况“处理得很好”。特朗普并指出，“海军陆战队到位了，我们有一些伟大的战士到位，他们做了非常出色的工作。”他另感谢伊拉克政府的回应，并表示“这不会是班加西事件” 指的是2012年美国驻利比亚班加西领事馆遇袭，造成四名美国人，包括时任美国驻利比亚大使克里斯•史蒂文斯死亡的事件。