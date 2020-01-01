金正恩暗示不再停射洲际导弹 特朗普敦促平壤信守无核承诺　

据朝中社最新报道，朝鲜最高领导人金正恩宣布，平壤将不会再暂停核试验与试射洲际弹道导弹，强调再没有理由单方面履行与美国就弃核问题作出的承诺。对此，美国总统特朗普回应指，他与金正恩在新加坡签署无核化的协议，认为对方是有信用的人，重申与金正恩有良好关系。

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金正恩在朝鲜劳动党七届五中全会第四日会议上表示，将在近期推出新的战略武器。他并警告称，若美国坚持对朝敌对政策、不撤销对朝鲜的经济制裁，朝鲜半岛将永远无法实现无核化。他并强调，朝鲜将继续开发战略武器，以保国家安全，同时会根据美国今后对朝立场，调整威慑力度。此外，金正恩在早前的会议上，要求朝鲜劳动党要以激进措施保障国家主权及安全，并进一步提高劳动党作为革命参谋部的领导能力。韩联社的相关报道指出，综合金正恩的发言，“正面突破”新路线是指不屈服于国际社会的制裁，通过自力更生发展经济，同时继续研发新型战略武器，加强国防力量建设。金正恩警告，若美国坚持对朝敌对政策，半岛将永远无法实现无核化。此言实际上宣布在短期内不会进行无核化谈判。金正恩还提出，我们决不容许美国恶意利用朝美对话达成动机不纯的目标，我们将以令人震惊的实际行动获取人民受到的痛苦和发展被遏制的代价。

韩联社认为，金正恩暗示可能重启核导活动，他谴责称，朝方曾采取一系列无核化措施，但美方却以韩美军事演习、引进尖端武器、额外制裁等加以回报，并暗示朝鲜今后重启核武和洲际弹道导弹试射。然而，金正恩还表示将根据美方态度调整应对方式，为朝美对话留余地，敦促美国改变态度。就金正恩的这一最新表态，美国国务卿蓬佩奥指出，期望金正恩选择和平而非战斗，并称如果金正恩拒绝履行对特朗普总统的承诺，将会令人非常失望。与此同时，当地时间周二晚在佛罗里达州出席新年倒数活动的特朗普提出，他与金正恩在新加坡签署无核化的协议，认为对方是有信用的人，重申与金正恩有良好关系。首尔方面，韩国统一部发言人李相旻周三就朝鲜劳动党第七届五中全会预告将公开“新战略武器”一事提出，此举无助于朝美无核化谈判及韩半岛和平。

李相旻发表评论称，韩国政府将继续为朝美无核化谈判取得进展、改善韩朝关系付出努力，彻底履行韩朝为建立军事互信而达成的各项协议，并重申韩美两国在朝美对话期间不进行大规模联演的立场。他还评价称，朝鲜尚未宣布中断与美国的对话，期待朝美对话早日重启，并根据朝美新加坡宣言的落实原则取得实质性进展。另据了解，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋在当日和美国国务院对朝特别代表兼副国务卿比根通电话，就金正恩在劳动党全体会议上的发言共享评价。据悉，李度勋将于本月访问美国会见比根，就半岛局势及重启朝美谈判方案等进行磋商。