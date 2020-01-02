以色列总理冒险正式向国会要求司法豁免

以色列总理内塔尼亚胡正式向国会提出一项司法豁免要求。内塔尼亚胡此前因涉及三项贪腐案而遭起诉，但他希望国会能同意他司法豁免。若国会批准豁免，内塔尼亚胡将可推延法院对其进行的一项司法诉讼日期。不过在以色列，向国会要求司法豁免是一项非常不得民心的举动。现今各方就等以色列国会的决定。

广告 继续浏览后续

以色列总理内塔尼亚胡此前因涉及三项贪腐案而遭起诉，如今他希望国会能同意给予司法豁免；这项豁免将可以推延对他进行的一项司法程序。法国世界报报导，现今各方就等以色列国会的决定。

根据本台(法广)法语组耶路撒冷特约记者德勒特伊(Delteil)报导，就在一年内，内塔尼亚胡启动第三次竞选造势活动之际，这项程序在政治上对内塔尼亚胡是很敏感的。因为在以色列要求议会豁免是非常不得民心的举动，而且这位总理是一直等到在法律准许提出豁免要求期限的最后一刻才向提出申请。内塔尼亚胡冒着忤逆民意的风险，向国会要求司法豁免。

内塔尼亚胡提出自己有正当理由获得这项豁免，理由是：他在总理任内成功领导、治国，以及他指责自己遭到一项有偏见的司法起诉。

担任以色列总理10年的内塔尼亚胡坚称，无论在战略上及经济上，他带领以色列国家取得前所未见的成就，而且他自己是一些虚假错误司法指控的受害者。

内塔尼亚胡驳斥自己此举是想逃避司法的说法；他并肯定指出，这项可能的豁免只是暂时性的。

但是对于他政治上的主要竞争对手本尼·甘茨来说，这项豁免的要求不只是一个单纯技术上的程序。甘茨指出，这项要求削弱了我们以色列人所建立的价值观，亦即：法律之前人人平等。

对于甘茨来说，以色列从今起面临一项选择，也就是：选择内塔尼亚胡王国，或者选择以色列国。