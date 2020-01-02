全球近40万元旦宝宝诞生 印度约6万夺冠

联合国儿童基金会发表报告显示，2020年元旦全球诞生近40万新生儿，以印度有6万7385名新生儿最多，其次是中国有4万6299名新生儿

广告 继续浏览后续

联合国儿童基金会公布的统计报告指出，2020年元旦当天，全球估计有39万2078名新生儿诞生。

这份报告说，其中印度在元旦当天有6万7385名新生儿诞生，居全球之冠；中国则以4万6299名新生儿位居第2。

报告指出，印度的人口预计在2027年左右超过中国，成为世界上人口最多的国家。根据联合国预估，印度预计在2019到2050年间增加近2.73亿的人口，而奈及利亚也在这段期间预期增加2亿人口；这两个国家增加的人口，将占全球人口成长数量的23%。

报告说，估计有一半以上的2020年元旦新生儿诞生在8个国家，包括印度、中国、阿尔及利亚（2万6039名新生儿）、巴基斯坦（1万6787名新生儿）、印尼（1万3020名新生儿）、美国（1万452名新生儿）、刚果（1万247名新生儿）和埃塞俄比亚（8493名新生儿）。

联合国儿童基金会统计，2018年全球有约250万名新生儿在出生一个月内夭折，其中有约三分之一在诞生的第一天夭折。这些不幸夭折的新生儿大多死于可预防的原因，如早产、分娩过程中的并发症及败血症等。

联合国儿童基金会表示，过去30年儿童存活率取得令人瞩目的进展，全球5岁生日前死亡的儿童数量减少一半；但新生儿存活方面却进展较慢，2018年诞生一个月内死亡的新生儿，占所有在5岁生日前死亡儿童的47%，高于1990年的40%。

联合国儿童基金会“每个儿童都活下来”（Every Child Alive）运动呼吁各国，立刻投资让卫生工作者接受适当培训且配有正确的药品，以确保母亲和新生儿都受到安全的照料，以及治疗妊娠，预防分娩和分娩期间的并发症。

联合国儿童基金会执行主任佛尔（Henrietta Fore）说，太多母亲和新生儿没有被训练有素的助产士或护士照料，其结果是致命性的。若能获得训练有素的助产士或护士照料，将可确保数以百万计的新生儿可在诞生的第一天存活，甚至可以活上10年或更长的寿命。