台湾黑鹰直升机坠毁八死五生还参谋总长沈一鸣上将殉职

台湾空军一架UH-60M黑鹰直升机，今天早晨搭载多名将领，从台北松山基地起飞，要前往直兰东澳慰勉部队，因不明原因于八点零七分坠毁在新北市乌来山区桶后溪溪谷。空军证实，全机十三人中，包括参谋总长沈一鸣上将、空军情报次长室助理次长洪鸿钧少将、空军政战局副局长于亲文少将等共有八人死亡，另五人生还，台湾总统蔡英文下令全力抢救。

广告 继续浏览后续

这架黑鹰直升机上的十三名人员，是台湾空军重要干部，其阶级除参谋总长沈一鸣最高阶是上将外，其余还有两位中将、三位少将、两位中校等。他们的职务包括后勤次长、通讯次长、作战计画室处长、政战局副局长、情报次长室助理次长等。死亡八人中，包括一位上将、两位少将，中校、少校、上尉各一位，及两位士官长。

空军司令熊厚基召开记者会表示，这架作为行政专机的黑鹰直升机，今天上午七时五十四分从松山基地起飞，以高度3000呎以下的航路飞行，八点零七分最后一次连络，光点距中正港328.7度17浬左右消失，当时报的天气，云高3000到4000呎以下，能见度良好，最后发现军机位置在乌来山区的桶后溪溪谷。

军方证实，第一个发出求救讯息的，是同机的军闻社记者陈映竹，她失事时坐在机舱后侧，坠落后神智还清晰，用手机透过军闻社LINE群组回报飞机失事，而当时她脚被残骸夹住，无法动弹。

这次空难创下台湾空军高阶将领搭乘专机失事职务最高的纪录。在此之前，台湾军方最严重空难是1974年12月27日，陆军总司令于豪章与其他共13位高阶将领搭乘两架陆航UH-1H直升机视察，不幸坠机。

这次不幸殉职的参谋总长沈一鸣上将现年62岁，由于外文能力好，成为台湾空军第一批前往法国，接受法国空军教官指导的幻象战机种子教官中的首席试飞官；赖比瑞亚共和国总统泰勒访台时，国防部特派沈一鸣担任荣誉侍卫长。

此外，台湾在公元1979年应沙特阿拉伯王国邀请，实施极机密的「大漠计划」，派遣包括飞行员、地勤在内的空军官兵，对外以沙国名义，军援与台湾没有邦交的北也门共和国，一直到1990年结束，前后派遣12梯次，共约1000人次参与，而沈一鸣是参与第八期的少数飞官之一，也是台湾军方现役唯一曾参与大漠计划的将官。

另台湾媒体报导，检视直升机撞击位置，位于烘炉地山山脊线附近，从地形分析疑似直升机拉升不及撞山。台湾空军司令部则表示，失事原因是人为、机械或战管导引，目前还在调查中。

台湾总统蔡英文连任竞选办公室今天宣布，蔡英文与副总统候选人赖清德今天起三天，暂停选举造势活动与相关行程。蔡英文原订四日晚间在台中举办选前最大场造势晚会，也已取消。