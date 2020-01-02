土耳其国会表决通过派兵利比亚

土耳其国会1月2日通过法案，批准军队进驻利比亚，以期力挺联合国支持的现任利比亚政府。美国总统特朗普警告埃尔多安不要对利比亚进行“外国干预”。

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位于的黎波里（Tripoli）的利比亚政府目前受困，自去年4月以来遭到军事强人哈夫塔尔（Khalifa Haftar）手下军队持续攻击。哈夫塔得到土耳其区域对手沙特阿拉伯、埃及和阿联酋支持。

土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）办公室在去年12月27日确认，已收到的黎波里全国团结政府（Government of National Accord,GNA）的军事支援请求。

土耳其并未详细透露这个可能派驻行动的规模，土国副总统奥克太（Fuat Oktay）1日告诉国营安纳杜鲁新闻社（Anadolu News Agency），相关日期也尚未决定。

奥克太说，“我们已经准备好了，我们的军队和国防部都准备好了”；并说，国会通过派兵案后，有效期是1年。

他形容这项国会提案是个“政治讯号”，目的在吓阻哈夫塔尔的军队。

奥克太表示：提案通过后，如果对方改变他们的态度并说，“好吧，我们撤退，我们会放弃攻击行动”，那么我们还有什么必要去利比亚呢？