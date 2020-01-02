民阵批评港警要半小时解散元旦游行离谱 至少464人当夜遭截查

香港民间人权阵线周三举办了元旦大游行，估计有逾103万人参与，但在游行途中约下午5时30分，被警方要求腰斩，并需要在下午6时前完全解散人群。对此，民阵召集人岑子杰在周四的记者会上批评警方要求非常离谱，又称“训练有素的警方由元朗警署行去元朗西铁站，都要39分钟”，民阵无可能在半小时内疏散逾百万市民。

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此次民阵举办的元旦大游行，在此前获得了香港警方发出的不反对通知书，有效时间当天下午3时至晚上10时；从维多利亚公园中央草坪为起点，游行至遮打道行人专用区。民阵在下午5时30分介绍称，收到警方通知，要求民阵立即解散游行和集会。对此，民阵在当天通过声明回应称，“游行被警务处处长邓炳强强行中止，民阵在此再次以最严厉的谴责，谴责邓炳强滥用不反对通知书的权力中止游行，以及草菅人命的疏散安排。”而在另一边，港府发言人在游行终止前发表声明，提出游行至今大致顺畅有序，大部分市民以依法、和平理性的方式表达他们的诉求，补充特区政府一向尊重市民和平游行集会和理性表达意见的自由和权利。发言人呼吁，市民在游行完结后应尽快离开，切勿参与任何可能发生的非法示威或暴力活动。

在周四民阵召开的记者会上，岑子杰强调，民阵在元旦大游行途中已尽量配合警方，并派出立法会议员及纠察维持秩序。他并对当日的安排致歉，指民阵未能提供一个安全的环境让游行人士散去。他还感谢昨日参与游行的市民，指很久未曾出现迫爆港铁天后站的情况，相信正被横押的手足都会很感动。岑子杰又批评，警方昨日下午约4时于湾仔轩尼诗道附近，在没有发警示的情况下施放催泪弹，当时附近有不少老弱长者参与游行，他对警方做法感到非常遗憾。香港警方另最新透露，昨晚在铜锣湾共截查464人，包括307男113女，年龄介乎12至81岁，12岁被捕者为小学生。经初步调查后，现场释放177人，最终有287人涉嫌非法集结被捕，暂时未有人被检控。

港岛总区高级警司吴乐俊指出，警方绝对希望昨日游行和平及理性进行，但起步不足2小时就出现多宗暴力事件，包括咖啡店与银行等受破坏等，游行被骑劫，明显主办单位当时没有能力确保现场安全，唯有与主办方商讨中止游行。值得一提的是，民阵周三曾发声明称，引述目击者质疑破坏的蒙面人并非示威者，指有市民上前质疑蒙面人身份，对方立即离开，途中向警方表示是“自己人”。对此，警方则回应媒体质询指，强调警察没有破坏银行，批评“有网上媒体及民间组织报导造谣者的说法”，意图抹黑警队。另据香港电台报道显示，吴乐俊说，警方并无阻止和平市民离开，晚上7时后在怡和街至波斯富街有大批示威者聚集，警方警告非法集结人士离开，但他们没有听从，警方到8时即是民阵呼吁散去后2小时，才截停未离开人士。

民阵方面，岑子杰提出，警方表示昨日拘捕了420人，但其后有三份之一人获无条件释放，他批评称，这正正是赤裸裸的滥捕。他还提到警方在入夜后以包围战术拘捕市民，批评警方昨晚在铜锣湾街道上截查逾百名市民，并要求他们蹲在地上数小时，是以极侮辱的方式折腾市民。岑子杰举例说，民主党议员许智峯被警方扯下眼罩，两度用胡椒喷剂直射眼睛，有关做法并不能接受。针对疑似游行中破坏者可能包含便衣警察的说法，岑子杰谈到，他本人没有任何证据证明是谁人做，但指出有关破坏者不愿意与在场人士沟通，与近半年他所接触的前线勇武人士有所不同，故此惹人怀疑。岑子杰称，纵使他们与勇武派在策略及理念上有所不同，亦有和理非不认同“装修”行动，但双方仍可寻求共识及对话。他强调，“在特首林郑月娥、保安局局长李家超及警务处处长邓炳强等罪魁祸首未受到制裁前，他们都不会与勇武派割席，因为他们于心不忍，亦不会配合林郑政府的打压。”