部分加味电子烟 美宣布禁售

美国总统特朗普政府1月2日宣布，禁售包括薄荷与水果口味在内部分受到消费者欢迎的加味电子烟，以遏止约来约多青少年使用这项产品，只有薄荷醇与烟草口味能继续在市面贩售。

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路透社报导，美国卫生及公共服务部（HHS）说，除了烟草与薄荷醇口味，凡是未停止生产、配销、贩售加味烟液匣电子烟的业者，30天恐遭到美国食品及药物管理局（FDA）的强制处置。

2日公布的禁售令对电子烟制造商Juul并无影响，因为该厂商已下架除了烟草和薄荷醇口味以外的产品，受到冲击的是Njoy、雷诺烟草公司（R.J. Reynolds Tobacco Co）等业者。

美国卫生及公共服务部指出，想要销售加味电子烟或电子烟烟油的制造商，必须向美国食品及药物管理局递交申请，以证明产品符合适用标准。

根据美国疾病管制及预防中心（CDC），截至去年12月31日，神秘的呼吸系统疾病已导致全美55人丧命，超过2500人入院。

这些死亡案例引发有关电子烟安全的疑虑。调查人员指出，约来约多证据显示，含有维他命E醋酸酯的电子烟与呼吸系统疾病有关联。