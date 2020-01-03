特朗普：美国行动“旨在阻止战争而非挑起战事”

美国国防部周五宣布，美国增派近3000到3500士兵前往中东，应对美军在该地区面临日益增加的威胁。美军定点清除伊朗将领使伊拉克紧张升温，美国国务院呼吁美国公民立即离境。另外，美国总统特朗普表示，“行动是为了阻止战争而非挑起战事”。

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美国已派出约750士兵前往科威特，但在美国杀死伊朗将领引发伊朗发出报复威胁后，美国宣布派更多部队前往中东。

消息称，虽然美国总统特朗普重申，美国要从中东冲突中抽身，但在他下令刺杀伊朗将领后，美国须增派部队应付伊朗的可能报复行动。自去年5月，美国已派出额外14000美军前往中东，应对伊朗当时正策划攻击美国的利益。

在美国空袭伊拉克首都巴格达，击毙伊朗革命卫队圣城部队指挥官苏雷曼尼后，美国国务院周五呼吁美国公民“立即”离开伊拉克。

美国国务院在推特发文表示：“由于伊拉克和地区紧张情势加剧，我们力劝美国公民立即离开伊拉克。”

推文还写道：“由于伊朗支持的民兵（在伊拉克）对美国大使馆馆区发动攻击，所有领事馆运作都暂停。美国公民应该远离大使馆。”

亲伊朗的伊拉克示威者本周稍早曾包围美国大使馆，使美国在伊拉克面临的紧张情势升温。

另据报道，美国总统特朗普周五指出，“行动是为了阻止战争而非挑起战事”。此前特朗普发推称，被美国空袭击杀的伊朗军事指挥官苏雷曼尼原本几年前就应该被杀。

针对周五稍早在巴格达国际机场的空袭行动，特朗普推文称，苏雷曼尼“多年以前就该被除掉”。

他说，苏雷曼尼“长久以来杀害或重伤数以千计美国人，且正谋划杀害更多人，但被逮到”。

特朗普稍早对这起重大事件的言论包括一则推文加上美国国旗，另一则推文称“伊朗从未赢得战争，但也从未失去协商机会”。

在伊朗圣城部队指挥官苏雷曼尼遭美军空袭击毙后，美国国务卿蓬佩奥周五宣称，美国“致力于缓和局势”。

蓬佩奥接受美国有线电视新闻网（CNN）访问说：“我不能谈论太多有关威胁的性质，但美国人应该知道，总统从战场上移除苏雷曼尼的决定，拯救了美国人的性命。”

蓬佩奥受访还说，苏雷曼尼在当地积极策划及采取重大行动会使数百人处于危险之中，在美军发动空袭击毙苏雷曼尼后，当地的美国人更安全了。