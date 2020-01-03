美国击毙伊朗指挥官：国际社会呼吁克制避免局势升级

美国周五发起空袭“定点清除”伊朗伊斯兰革命卫队指挥官苏莱曼尼引起各国担忧，纷纷呼吁各方保持克制。法国总统马克龙与俄罗斯总统普京通电话，联合国秘书长发表声明，呼吁各方避免局势升级；而伊朗则誓言“强力报复”。

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美国周五在巴格达机场发动一场空袭，杀死伊朗圣城旅指挥官苏莱曼尼。苏莱曼尼不但是伊朗菁英部队的指挥官，同时也是伊朗建立中东军事影响力的主要人物。

联合国秘书长古特雷斯表示，“这个世界承受不起”再一次发生海湾战争。法新社消息，古特雷斯的发言人在声明中指出，“联合国秘书长一贯主张缓和波斯湾局势。”他呼吁“在此时刻，领导者必须保持最大克制。这个世界承受不起再一次发生波斯湾战争。”

法国总统马克龙周五与俄罗斯总统普京通电话。马克龙呼吁各方克制，避免局势升温。普京警告，苏莱曼尼的死将严重加剧地区紧张局势。法国外长勒德里昂在一份公告中表示，法国呼吁各方保持克制，并呼吁伊朗避免采取所有加剧地方不稳定因素的举措。而俄罗斯总统府也在一份公告中强调，有关行动无疑严重影响地区安定。俄法两国元首对局势紧张升级深表担忧，并将就伊拉克局势发展保持密切接触。

欧洲理事会主席米歇尔周五也表示，过去几周在伊拉克的暴力、挑衅及报复必须停止。他并表示，伊拉克仍然是非常脆弱的国家，过多武器及武装民兵减缓了伊拉克民众恢复正常生活的进程。

德国总理默克尔的发言人表示，目前正处于局势升级的危险时刻，强调只有透过外交途径才能解决冲突。

英国外相拉布周五称，英国理解苏莱曼尼带来的侵略性威胁，不过英方也呼吁各方使局势降温，指进一步的冲突对所有人无益。

土耳其外交部周一也在声明中指出，对美国和伊朗的区域紧张升级深感担心。声明强调：“使伊拉克变成冲突区的警讯将会伤害伊拉克和地区的和平稳定。”声明提到，美国在巴格达锁定苏莱曼尼与随行人员车队的空袭行动，显然会加剧区域不信赖和不稳定，“土耳其一贯反对外国对地区进行干预以及暗杀和教派冲突”。

土耳其外交部强调，土耳其呼吁各方保持理智和冷静，避免采取会破坏区域和平稳定的片面行动，优先采取外交途径。

而以色列总理内塔尼亚胡则赞扬美国总统特朗普采取“迅速、有力及果断行动”，他并认为美国拥有自卫的权利。

美国国务卿蓬佩奥周一在社交网站表示，已就美军的行动先后与中国中央政治局委员、中央外事办主任杨洁篪，英国外相拉布以及德国外长马斯通电话，强调此次行动是“要解除针对美国人民的威胁，而美方会致力避免局势升级”。

美国国务院此前敦促美国公民立即离开伊拉克，并暂停美国在伊拉克的所有领事工作。

美国指责苏莱曼尼幕后主使袭击在伊拉克和地区内的美国外交和军方人士，杀死苏莱曼尼是要阻止伊朗再发动袭击。