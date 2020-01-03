苏丹达尔富尔1军机坠毁 18死

苏丹达尔富尔一架军机坠毁，已知 18人死亡。法国世界报指出，这架军机刚把人道援助载到陷于激烈战火连天的西达尔富尔省，18名死者中有4名儿童。坠机地点朱奈纳地区，自2003年就频发暴力事件。

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法国世界报指出，事发时，这架军机刚把人道援助带到这个再度陷于激烈战火、死伤惨重的西达尔富尔省。根据苏丹军方公报指出，军机是在机场起飞5分钟后坠毁的。

该架安托诺夫12型（Antonov 12）运输机从朱奈纳（El-Geneina）起飞后5分钟就坠毁，死者为括7名机组人员、3名法官和包括4名儿童在内的8名平民。坠机原因仍有待调查。

朱奈纳是西达尔富尔省的首府，临近与乍德接壤的边境，近日发生多场种族冲突，期间有人死亡。而本周因为有高级官员来访，有大量军人派往当地。

另外根据当地红十字会指出，在12月18日29日的周六及周日，在朱奈纳的一场介于阿拉伯族裔与非洲族裔之间的战斗中，导致至少48人死亡，241人受伤；。其中有19名伤者情况危急，被送到东边1100公里远的喀土穆接受急救。朱奈纳地区自2003年起暴力事件频频。达尔富尔因少数民族武装暴力，族群分化；而这些少数民族抵抗巴希尔政权，因不满自己族群被边缘化。