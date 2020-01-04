全法各地再次爆发反退休制度改革示威活动

法国首都巴黎及各大城市周六继续爆发反对退休制度改革示威抗议。法新社消息，数千人响应工会号召再次示威。示威队伍中数百黄背心也加入抗议行列。法国总统马克龙周一将主持新年首次部长联席会议，被视为走出危机的关键一周。

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据警方称，首都巴黎抗议退休改革的游行活动由3500人参加，其中包括550名黄背心运动成员。游行在里昂火车站及巴黎东站之间和平进行。示威者打出标语横幅：“马克龙，撤回你的计划”。也有示威者拿着纸箱为示威人士募捐。在巴黎的巴士底地区，示威者游行期间有警方施放催泪气驱散。

另外在南部马赛，数百示威者参加游行活动中，由黄背心打头阵，反对政府退休改革。

反对政府退休改革计划的抗议浪潮已持续一个月，全国的运输罢工瘫痪了大部分交通，目前巴黎交通稍有改善。发动罢工的工会号召在本月9号再次举行全国性罢工示威抗议活动。

法国总统马克龙周一将主持新年首次部长联席会议，被视为走出危机的关键一周。