美军驻巴格达基地遇袭 伊朗将领称中东35美国目标成报复对象

美军驻扎在巴格达以北的巴拉德空军基地周六晚遭到两枚火箭弹袭击，法新社消息，另有两枚迫击砲弹攻击美国大使馆所在的首都巴格达维安严密的“绿化区”（Green Zone）。另外，北约暂停在伊拉克军事训练任务。 周六，伊拉克数万人哀悼被美军击杀的伊朗高级将领。 伊朗将领称中东35美国目标成报复对象。

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据消息人士告诉法新社，美国外交官及美军驻扎的巴格达设施立即响起警报。位于巴格达北方的巴拉德空军基地遭到两枚喀秋莎式火箭攻击。军方说，多枚火箭周六分别落在首都巴格达维安严密的绿化区（Green Zone）以及美军驻扎的巴格达以北巴拉德（Al-Balad）空军基地，但没有造成人员伤亡。

另据报道，美国空袭刺杀伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼之后，北约表示，已暂停在伊拉克的军事训练任务。

北约驻伊拉克任务团共有数百人，包括训练员、顾问和支援人员，应伊拉克政府的要求，培训保安部队，防范极端组织伊斯兰国死灰复燃。

北约发言人周六说，北约的任务将继续维持，不过训练任务暂时停止。他并证实，北约秘书长斯托尔腾贝格已经与美国国防部长埃斯珀通电话。

另据路透社消息，周六，在伊拉克首都巴格达，数万人为遭美军空袭身亡的伊朗指挥官苏莱曼尼和同时被炸身亡的伊拉克什叶派民兵武装指挥官送葬。苏莱曼尼的遗体之后将运返伊朗家乡落葬。参加悼念的民众高呼反美口号。

美军空袭伊拉克首都巴格达国际机场，定点击杀伊朗革命卫队的圣城旅指挥官苏莱曼尼，伊朗誓言会严厉报复。伊朗革命卫队指挥官阿布哈姆扎周六表示，美国在中东的35个重要目标都将是伊朗的可能攻击对象。

阿布哈姆扎说，早已确定美国在中东的重要目标，包括以色列的特拉维夫都是伊朗打击的范围。他并表示，霍尔木兹海峡是西方重要的通道，很多美国军舰会使用。圣城旅的新指挥官卡尼警告，美国人的尸体会布满整个中东。

伊朗武装部队发言人说，伊朗不会仓促行动，但肯定会对美国进行严厉报复。





