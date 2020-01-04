马克龙与伊拉克总统通电话 警告避免紧张局势升级

美军在伊拉克空袭杀死伊朗将领苏莱曼尼后，各国密切关注中东局势发展并采取防范措施，应对伊朗可能向美国发动报复。法国总统马克龙周六与伊拉克总统巴尔哈姆·萨利赫通电话，警告避免紧张局势升级。另外，法中德外长通话称将维护中东地区和平。

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法新社援引爱丽舍宫消息，面对中东紧张局势，马克龙强调关注伊拉克的安全和主权。爱丽舍宫的公告称，两国领导人一致认为应避免紧张局势进一步升级，双方将共同努力，维护伊拉克及地区的稳定。马克龙并与阿联酋王储穆罕默德·本·扎耶德通话，双方同意一致行动，避免地区紧张局势恶化。

另外，中国外长王毅周六分别与俄罗斯和法国的外长通电话，讨论目前恶化的中东局势。王毅认为，单方动武不能解决问题，军事冒险行为不可接受。中方主张各方应切实遵守联合国宪章宗旨及国际关系基本准则。他表示，中方会与俄法等安理会成员共同维护国际法和国际公平主义，为妥善应对当前中东局势发挥作用。

法国外长勒德里昂表示，他已与中国外长王毅和德国外长马斯讨论当前中东局势，勒德里昂并说，三国外长都认为，有必要避免紧张升高。他表示，“我们特别指出，我们都重视维护伊拉克和整个区域的稳定和主权，同时伊朗必须避免再度违反“维也纳协定”。

王毅则说，伊朗核问题全面协议是多边外交重要成果，凝聚著各方心血，也是维护中东和平稳定的重要支撑。希望各方密切沟通，不让袭击事件影响伊核全面协议的执行。

