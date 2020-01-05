伊拉克议会通过决议敦促政府要求美军撤离。

在美国周五于巴格达发动空袭击杀伊朗革命卫队圣城部队指挥官苏雷曼尼后，伊拉克议会周日通过决议案，要求政府终结美国等外国在伊拉克驻军。不过英法两国都认为外国部队应继续驻扎伊拉克，协助打击极端组织伊斯兰国。

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伊拉克议会议长哈尔布西（Mohammed Halbusi）宣布，议会已表决通过，敦促政府取消请美国为首国际联盟协助打击伊斯兰国的要求。决议要求伊拉克政府，不再要求国际联盟协助打击极端组织伊斯兰国，并终止所有外国军队在伊拉克领土部署，外国军队不得使用伊拉克的领土，领空和领海。决议并要求伊拉克政府向联合国投诉美国，严重违反伊拉克的主权和安全。决议明显针对美军在伊拉克空袭杀死伊朗将领苏莱曼尼。

伊拉克通过的决议案虽不同于法律，对政府没有拘束力，但这项决议可能获得政府的同意。伊拉克总理马哈迪此前即呼吁议会，尽快终结外国在伊拉克驻军局面。

目前仍有约5000名美军驻扎在伊拉克，其中大多是以顾问身分留在当地，负责培训伊拉克政府军并提供支援，带领联盟打击伊斯兰国。

周日通过的决议案由在议会占多数的什叶派提出。逊尼派和库尔德议员没有参加会议。由于担心伊斯兰国捲土重来，他们反对赶走美军。

英法两国都认为，应该继续让外国部队驻扎伊拉克，协助打击极端组织伊斯兰国。

针对伊拉克议会建议不再容许外国部队留在境内，英国促请巴格达政府让英军留下继续打击伊斯兰国。英国外交大臣拉布周日和伊拉克总理及总统通电话，在伊朗将领被美国刺杀后，英国要求巴格达政府采取行动降低地区紧张局势。

