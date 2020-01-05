伊朗称将不再遵守2015年核协议。

伊朗周日宣称，伊朗将不再遵守2015年核协议的任何规定。伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维向外界表示，5日晚伊朗政府将举行一次重要会议，讨论并最终决定减少履行伊核协议第五阶段的具体措施。

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法新社消息，伊朗外交部发言人这一表态是在伊朗伊斯兰革命卫队高级指挥官苏莱曼尼遭美国空袭死亡两天后作出的。伊朗表示, 不再遵守伊朗核协议内的任何限制条款，但会继续与国际原子能机构合作。

伊朗政府声明称，伊朗不会遵守协议中有关铀浓缩离心机的数量限制，意味伊朗的铀浓缩能力不受限制，伊朗可按国家的需要进行铀浓缩活动。但声明也提到，如果美国撤销对伊朗制裁，伊朗可以撤回不遵守核协议的决定。

伊朗此前分阶段减少对核协议的遵守程度，包括不理会对铀纯度和存量的限制。但在伊朗将领苏莱曼尼被美军空袭杀害后，伊朗决定进一步不遵守有关协议。



另据报道，伊朗精锐革命卫队的前将领表示，以色列特拉维夫和海法市及以色列其他军事中心可以是伊朗攻击目标，报复美军无人机在巴格达杀死革命卫队的圣城旅指挥官苏莱曼尼。



