马克龙致电特朗普表示“支持盟友” 警告伊朗避免紧张升级

美军在伊拉克杀死伊朗高级将领苏莱曼尼导致中东地区局势急剧升温。法国总统马克龙周日打电话给美国总统特朗普讨论中东最新局势。马克龙表示，法国“完全支持盟友”，马克龙并警告伊朗避免紧张升级。

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美军在伊拉克杀死伊朗高级将领苏莱曼尼导致中东地区局势急剧升温。法国总统马克龙周日打电话给美国总统特朗普讨论中东最新局势。马克龙表示，法国“完全支持盟友”，马克龙并警告伊朗避免紧张升级。

路透社援引爱丽舍宫发布的消息，法国总统马克龙在与美国总统特朗普的电话会谈中表示，将全力支持法国的盟友。马克龙说，当前首要认为是让国际联盟继续打击伊斯兰国组织。马克龙认为，伊朗必须避免使地区进一步动荡。对于过去数周伊拉克境内发生针对国际联盟部队的连串攻击，马克龙强调与盟友团结一致。

另外，德国总理默克尔、法国总统马克龙和英国首相约翰逊周日通电话。德国政府发言人说，三国领导人同意合作，为中东紧张局势降温。

英国首相约翰逊表示，被美军炸死的伊朗军事指挥官苏莱曼尼对西方利益构成威胁，英国对他的死不会感到遗憾。约翰逊并警告，任何报复行动将导致更大暴力，不符合各方利益。

另外，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周日表示，他已同伊朗外交部长扎里夫通话，敦促伊朗保持克制，避免局势进一步升级，以降低对区域及人民的伤害。博雷利并邀请扎里夫前往布鲁塞尔，继续就区域政治及安全问题进行讨论。

美伊关系紧张，欧洲各国领导人近日展开外交斡旋，法国总统马克龙周六与伊拉克总统萨利赫通电话，双方一致同意致力降低中东紧张。与此同时，欧洲理事会主席米歇尔强调挑衅和报復必须停止，以免局势进一步升温。

北约秘书长斯托尔滕贝格与美国国防部长埃斯珀通话，并宣布顾及人员安全，将暂停北约在伊拉克的军事训练任务。

鉴于中东紧张局，英国政府派遣2艘军舰赴波斯湾保护公民安全。英国外交部还建议公民不要赴伊朗和伊拉克旅游。

另据报道，美国国务卿蓬佩奥则继续为美军空袭炸死伊朗军事指挥官苏莱曼尼进行辩护，强调苏莱曼尼的死亡将使世界变得更安全。

蓬佩奥周日接受美国广播公司节目访问时形容苏莱曼尼是“坏人”，“生前积极策划袭击美国的行动，威胁美国国民生命安全，所以要把他铲除”。蓬佩奥并表示，总统特朗普做了一个“正确决定”，他重申特朗普绝对有权向伊朗采取军事行动，解决前奥巴马政府遗留下来的问题。

蓬佩奥并说，美国制衡伊朗的策略是打击伊朗的实际决策人，而不是聚焦伊拉克或中东其他地区的代理人。

另外，针对伊朗扬言“要为被杀的军事指挥官苏莱曼尼向美国报复”，美国总统特朗普在社交网站发文反驳，警告如果伊朗胆敢对美国人或其资产进行打击，美国也已锁定52处伊朗目标，包括一些对伊朗及伊朗文化极为重要的目标，将会遭受“又快又狠的打击”。